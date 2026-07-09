UNT MULTE INTERESE MARI LA MIJLOC CA BRAZILIA SĂ FIE OPRITĂ SĂ CÂȘTIGE MONDIALE

Bine, nu chiar. Ca la noi, dar la un nivel inimaginabil mai mare, ne cum a ajuns cea mai mare putere fotbalistică a lumii să nu mai dicteze fotbalul mondial?

Brazilia rămâne cea mai titrată națională din istoria Cupei Mondiale, cu cinci trofee și o influență culturală imposibil de egalat. Totuși, dacă privim ultimele două decenii, imaginea este radical diferită. După titlul din 2002, Brazilia nu a mai ajuns într-o finală de Campionat Mondial, iar singura Copa America câștigată în ultimii ani (2019) a venit într-o perioadă în care multe dintre marile rivale sud-americane traversau propriile reconstrucții.

Problema Braziliei nu este lipsa talentului. Este, probabil, singura țară care continuă să producă anual un număr uriaș de jucători de nivel mondial. Problema este că transformarea acestor individualități într-o echipă dominantă a devenit din ce în ce mai dificilă. Iar cauzele, de afară, par următoarele:

1. Europa a eliminat avantajul competitiv al Braziliei În anii ’50-’90, Brazilia avea un avantaj evident: forma jucători diferiți de restul lumii. Fotbalul practicat în favelas, pe plaje și în spațiile improvizate producea fotbaliști cu o creativitate greu de replicat. Controlul balonului, improvizația și jocul unu contra unu reprezentau un avantaj tehnic uriaș. Știți vorba aia că ”te driblau și în cabina telefonică” de la ei vine. Între timp, Europa a investit masiv în academii.

Franța a construit sistemul Clairefontaine. Germania și-a reformat complet fotbalul după EURO 2000. Spania a dezvoltat un model tehnic unitar, iar Anglia a investit miliarde în infrastructura juvenilă. Rezultatul?

Astăzi diferența tehnică dintre un tânăr brazilian și unul francez sau spaniol este mult mai mică decât acum 30 de ani. Avantajul istoric al Braziliei s-a diminuat dramatic.

2. Exportul prea timpuriu al talentelor În trecut, marii jucători brazilieni ajungeau în Europa după ce deveneau liderii campionatului intern. Zico, Sócrates, Romário, Bebeto sau chiar Ronaldo petreceau ani importanți în Brazilia înainte de transfer. Astăzi, cei mai buni pleacă la 16-18 ani. Toată lumea este în căutarea de tineri brazilieni gata pentru prima echipă, într-o cultură nouă, mult mai rigidă. Cluburile europene îi formează înainte ca aceștia să-și dezvolte complet identitatea fotbalistică. Accentul cade pe disciplină tactică, pressing, poziționare și eficiență. Este un proces benefic pentru dezvoltarea individuală. Dar produce fotbaliști adaptați filozofiei cluburilor europene, nu unei identități braziliene comune. Naționala devine astfel o colecție de produse ale unor sisteme complet diferite. Și aici brazilianul suferă de cea mai groaznică chestie posibilă: s-a disciplinat.

3. Dispariția „jogadorului de rua” Numeroși antrenori brazilieni vorbesc despre dispariția fotbalului de stradă. Urbanizarea, problemele de siguranță și digitalizarea au redus drastic timpul petrecut de copii jucând fără antrenori și fără reguli stricte. Acele ore nesfârșite produceau decizii spontane, driblinguri imposibile și o relație instinctivă cu mingea. Academiile produc fotbaliști mai bine pregătiți fizic. Strada producea genii. Fotbalistul care nu știa ce e aia tiki-taka și pressingul de întâmpinare.

4. Confuzia identitară Brazilia a încercat aproape toate modelele europene. Curios, nu? Perioade cu posesie prelungită. Perioade bazate pe tranziție. Perioade axate pe defensivă. Perioade orientate spre pressing. Problema este că nu a construit niciodată un model propriu adaptat fotbalului modern. Spania joacă „spaniol”. Germania joacă „german”. Argentina și-a redescoperit identitatea prin agresivitate, intensitate și solidaritate. Brazilia schimbă frecvent direcția în funcție de selecționer.

5. Instabilitatea Federației Confederația Braziliană de Fotbal este criticată de ani întregi pentru lipsa unui proiect pe termen lung. Selecționerii sunt schimbați rapid și, evident, sunt acuze că există influențe politice constante și o morișcă de antrenori care trec pe la toată lumea. Hmm, parcă sunt familiar? Planificarea pe termen lung este aproape imposibilă. Marile națiuni investesc în proiecte care durează opt-zece ani. Brazilia funcționează adesea în cicluri electorale și reacționează emoțional după fiecare eșec major.

6. Campionatul intern nu mai este reperul absolut Brasileirão rămâne unul dintre cele mai competitive campionate din afara Europei. Dar nu mai reprezintă centrul fotbalului mondial. Cluburile sunt obligate să-și vândă rapid cei mai buni jucători. Continuitatea dispare. Antrenorii reconstruiesc loturile aproape anual. Ajung la ei fotbaliști precum Depay, care, deși au o calitate masivă, nu bifa o categorie de fotbaliști care ajungeau acolo. Naționala pierde posibilitatea de a forma nuclee stabile provenite din aceeași cultură competițională.

7. Evoluția tactică a fotbalului mondial Fotbalul actual este mult mai organizat decât în urmă cu 20 de ani. Și asta așa e. Spațiile sunt reduse. Blocurile defensive sunt compacte. Presiunea este coordonată. Până și fotbalul total a lui Guardiola a fost blocat pentru că suntem contemporanii unui alt tip de fotbal. În acest context, talentul individual valorează mai puțin dacă nu este integrat într-un mecanism colectiv foarte bine pus la punct. Brazilia continuă să producă excepționali jucători de unu contra unu. Însă naționalele câștigătoare sunt cele care maximizează jocul colectiv.

8. Lipsa unui mijloc creativ de elită Un detaliu rar discutat este dispariția marelui „număr 10” brazilian. Și aici, posibil, e principala problemă. După Kaká, Brazilia nu a mai produs un creator de joc capabil să controleze ritmul unei partide la nivel mondial. Există extreme spectaculoase. Există atacanți. Punem punct aici că nu putem să folosim termenul ”buni”. Există mijlocași defensivi excelenți. Dar lipsește fotbalistul care organizează atacul și transformă posesia într-o armă strategică. În multe meciuri importante, Brazilia depinde excesiv de acțiunile individuale ale extremelor.

9. Presiunea istoriei Nicio altă națională nu poartă o povară istorică similară. Fiecare generație este comparată cu Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo sau Ronaldinho. Orice semifinală pierdută este considerată un dezastru, un Maracanazo. Această presiune produce deseori selecții conservatoare și un fotbal mai prudent decât imaginea pe care lumea o asociază cu tricoul galben.

Așa că poate că întrebarea este formulată greșit. Brazilia nu produce mai puțin talent decât înainte. Lumea produce mult mai mult talent decât înainte. În anii ’70 și ’90, diferența dintre Brazilia și restul lumii era enormă. Astăzi, Franța, Spania, Anglia, Portugalia, Argentina și chiar Maroc sau Japonia dezvoltă jucători într-un ritm fără precedent.

Brazilia nu s-a prăbușit. Fotbalul mondial a recuperat terenul pierdut.

Declinul Braziliei nu poate fi explicat printr-o singură cauză. El este rezultatul suprapunerii mai multor fenomene: globalizarea formării jucătorilor, dispariția fotbalului de stradă, exportul foarte timpuriu al talentelor, instabilitatea administrativă, lipsa unei identități tactice clare și evoluția generală a fotbalului mondial. Paradoxul este că Brazilia continuă să producă unii dintre cei mai buni fotbaliști ai planetei. Însă, spre deosebire de trecut, nu mai reușește să transforme această abundență de talent într-o identitate colectivă recognoscibilă.

Iar în fotbalul modern, diferența dintre o generație excelentă și o campioană mondială o face coerența proiectului care le unește.