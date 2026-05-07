Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat că ies din OPEC

Emiratele Arabe Unite(EAU) au anunțat că ies din OPEC. Cu toate că știrea a fost făcută public, nu prea a stârnit mari valuri, în ciuda faptului că e vorba de o mișcare de-a dreptul epocală. Ruperea de OPEC înseamnă că Emiratele pot vinde pe piața internațională oricât petrol vor, fără a mai respecta constrângerile OPEC. E o mișcare radicală, fiind una vădit îndreptată împotriva unității arabe de până acum. Și chiar mai mult de-atât, este una împotriva intereselor tuturor statelor exportatoare de petrol, deci inclusiv împotriva propriilor interese. Motiv suficient pentru a ne întreba ce anume a determinat un astfel de eveniment?

Din punct de vedere al justificării oficiale, mișcarea a fost generată de dorința EAU de a-și monetiza mai rapid petrolul și de a trece pe tehnologii de „captare a dioxidului de carbon și energie verde”. O expresie de o frumusețe zdrobitoare pentru tembelii climatici. Dar care e motivul real?

Există un singur motiv care determină astfel de mișcări de auto-împușcare în picior, anume teleghidarea. Emiratele sunt, în esență, un regim-marionetă păpușat de SUA și Israel. Iar anunțul recent reprezintă de fapt o tentativă de scădere a prețului petrolului, care a ajuns să sufoce SUA și economia dolaro-centrică. De asemenea, mișcarea este una de destabilizare a Arabiei Saudite care, în urma înfrângerii SUA din Golf, este din ce în ce mai reactivă, alăturându-se unei arhitecturi de securitate având Pakistanul în centru.

Am ajuns la punctul nevralgic, în care trebuie să înțelegem exact ce s-a petrecut acolo. Practic, pe nepusă masă, Pakistanul a format un fel de mini-NATO al Orientului Mijlociu cu Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Bahrain. SUA a fost exclusă din ecuația de securitate ca efect al eșecului de a apăra aceste țări, dar și din cauza încălcării suveranității statelor respective prin instrumentarea atacurilor de pe teritoriul lor fără permisiune. O astfel de îndrăzneală nu putea fi lăsată nesancționată, astfel încât marioneta din Emirate a fost împinsă la înaintare.

Doar că, așa cum se știe, orice spargere din zona Orientului produce extrem de multe cioburi și nu știi care te va înțepa fix pe tine, cel care complotează. Iar acum, consecința mutării pionului EAU produce o spargere de neimaginat în trecut. Probabil până acum nu ați auzit mai nimic de Emiratul Sharjah. Capitala sa însă este al treilea cel mai mare oraș din EAU, dar mai puțin cunoscut publicului. Aeroportul din localitate a fost cel care a preluat tranzitul după ce Aeroportul din Dubai a fost atacat. Și nu e nimic întâmplător aici.

Sharjah este un emirat conservator pronunțându-se împotriva alianței cu SUA și, mai ales, împotriva celei cu Israelul. Motiv pentru care acum, conform unor surse extrem de apropiate de politica din Emirate, Sharjah are în vedere declanșarea procedurilor de secesiune, urmând să devină emirat independent. Doar că povestea nu e deloc simplă.

Emiratul Sharjah împarte în două EAU, iar secesiunea sa ar lăsa de-o parte Dubaiul și Abu Dahbi, iar de partea cealaltă restul celor patru emirate mai mici: Ajman, Umm Al-Quwain, Ras Al-Khaimah și Fujairah. EAU ar rămâne, practic, o structură absolut artificială, fără legătură terestră, extrem de greu de gestionat. Asta în condițiile în care treburile s-ar tranșa doar cu Sharjah.

Structura Emiratelor ne dezvăluie însă cu totul altceva: în afara Abu Dhabi și Dubai, restul Emiratelor sunt, mai degrabă, conservatoare. Dintre emiratele nordice, doar Ajman ar fi ceva mai moderat, dar asta ca efect al faptului că pe acolo sunt foarte mulți „navetiști de Dubai”. Însă Ajman e o enclavă insignifiantă în Emiratul Sharjah.

Semnele secesiunii Sharjah sunt mai mult decât transparente: recent, șeicul Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, șeful absolut al Emiratului, a emis mai multe decrete în vederea creării unui sistem judiciar independent în Emirat, care lasă la nivelul actualului sistem doar aspectele care țin de federație. Este un semnal cât se poate de transparent semnalizând o mișcare centrifugă cât se poate de evidentă.

Ceea ce este de-a dreptul devastator pentru Abu Dhabi este că Fujairah este o zonă ultra-strategică, fiind cea prin care Emiratele vor să ocolească Strâmtoarea Ormuz. Dacă Sharjah devine independent, nu se mai poate ajunge la Fujairah. Care Fujairah oricum e mult mai conservator-radical chiar decât Sharjah. Așadar, ceea ce vedem este o îngenunchere a Abu Dhabi și a progresistului său președinte. Dacă Emiratele pică, Abu Dhabi, în ciuda rezervelor sale, rămâne doar un chihuahua care latră la lună.

Ceea ce vedem acum este o prăbușire, sub ochii noștri, a întregului sistemului dolaro-centric, rezultată direct din înfrângerea tactică a SUA de către Iran. Pakistan, în esență, înseamnă China, iar umbrela de securitate a Pakistanului întinsă peste întregul Golf Persic este una de sorginte chinezească. Asta în timp ce Trump clamează în fața Congresului că a finalizat Războiul din Iran, ieșind învingător de-acolo. Încă o înfrângere de-a Iranului de acest tip și SUA rămâne fără armată.

Treburile sunt clare, iar realitățile din Golf ne vin pe surse americane de informații. CNN a făcut un reportaj devastator la bazele americane din Orient, demonstrând că întreaga retorică a CENTCOM în ceea ce privește aceste baze este falsă. În realitate ele au fost efectiv distruse de bombardamentele iraniene, iar refacerea lor ar costa peste 1 trilion $, bani pe care nu e dispus nimeni să-i bage acolo. Fără baze, SUA este inexistentă în Golf, astfel încât e foarte posibil ca Emiratele și Iordania să fie ultimii săi mohicani în Golf, ceva similar Siriei după picajul URSS. De altfel, conducerile celor două țări, oricât de păpușate ar fi, ar trebui să înțeleagă că pentru ele nu va mai exista o fereastră generoasă de fugă, așa cum a fost cea pentru Al Assad. Și nici SUA nu va fi în viitorul apropiat ceea ce e Rusia acum.

Sancțiunile americane au fost aruncate brutal la gunoi de către China, care le-a considerat ilegale și a anunțat că le ignoră, un semnal mai mult decât brutal, care arată că apele urmează să se separe. Părerea mea e că autoritățile chineze au constatat că SUA e suficient de sleită, astfel încât inclusiv o confruntare directă este digerabilă pentru chinezi, ei fiind acum siguri de victorie.