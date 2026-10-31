O săptămână de guvernare PSD: aceeași reţetă cinică de epurări, ipocrizie și găuri bugetare inventate

A trecut exact o săptămână de când noul cabinet PSD a preluat guvernarea de la echipa condusă de Ilie Bolojan .

Șapte zile au fost de ajuns pentru a vedea clar cum arată „noua” viziune: un asalt mediatic mincinos la adresa fostului premier și a apropiaților săi, combinat cu o foame disperată de a acapara toate instituțiile statului.

Iată, la rece, pe cifre și fapte, ce înseamnă de fapt această primă săptămână:

PSDizarea administrației a reînceput în forță: Au început prin a o da afară pe Ana Rădulescu, președinta Autorității Naționale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi. O femeie care nu era membru PNL, ci un profesionist remarcabil, care a reformat și a făcut curățenie în acest domeniu sensibil în doar 3-4 luni de mandat.

Apoi, au demis-o pe Marilena Balabuti, secretar general la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Un înalt funcționar public cu o reputație impecabilă, fără nicio apartenență politică.

Concluzia e simplă: PSD vrea tot terenul. Cine nu este de-al lor – oricât de competent ar fi – zboară. Asta este definiția pură a capturării statului.

Narativul fals al „găurii bugetare” și disperarea populistă Țineți minte guvernarea Cioloș și „gaura” de 10 miliarde de lei inventată de Dragnea și PSD la preluarea puterii?

De data asta, pe fondul inflației probabil, au ridicat ștacheta: au aruncat pe piață o gaură de 40 de miliarde de lei. Au contestat brusc formula de calcul a deficitului, deși o acceptaseră negru pe alb în programul de guvernare.

De ce fac asta? Pentru că știau de la început că nu au bani pentru promisiunile populiste vândute în campanie (pensii, salarii, tăieri de taxe, cecuri în alb pentru programe precum PNDL și Anghel Saligny). Planul lor cinic era să-i plaseze lui Bolojan vina pentru a putea apoi „da foc la țară” liniștiți, justificând derapajele prin greaua moștenire.

Apropo, o „grea moștenire” pe care miniștrii PSD o reclamă acum după ce au stat pe tușă doar 5 luni. Practic, se plâng de propriile lor mandate.

Doar că minciuna s-a lovit de zidul realității. Acum două zile, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a ieșit oficial și a stricat petrecerea PSD, prezentând cifrele corecte: deficitul bugetar a scăzut la 78,3 miliarde de lei (3,81% din PIB) la 9 luni în 2026, față de 102,47 miliarde de lei (5,31% din PIB) în aceeași perioadă din 2025. PSD a înnebunit efectiv.

Așa că mâine, în ședința de Guvern, ministrul are ultimatum: fie recunoaște public „gaura” și dă vina pe Bolojan, fie se blochează rectificarea.

Cu finanțele țării nu te joci. Când te apuci de astfel de iresponsabilități ajungi exact ca în guvernarea Ciolacu, care a dus țara în faliment cu un deficit de 9,3%.

Munca și protecția socială: Iluzii vândute scump.

În domeniul pe care l-am gestionat interimar, lucrurile sunt clare.

Ce a promis PSD că face de la 1 ianuarie 2027? • Creșterea salariului minim? Se amână. Reacția sindicatelor – inexistentă. • Legea salarizării (care ar fi adus bani în plus pentru peste 80% din bugetari și pe care ziceau că o adoptă imediat ce scapă de mine și de Bolojan)? Se amână și ea, „cândva” în 2027.

Reacția sindicatelor din sănătate și educație, care altfel l-ar fi crucificat pe Bolojan pentru așa ceva?

Liniște totală. Nimic.

Aștept să văd fața bugetarilor și a liderilor de sindicat când vor primi fluturașii pe ianuarie, ca să înțeleagă ce a însemnat de fapt pactizarea cu PSD și pierderea la pachet a 770 de milioane de euro din PNRR.

O notă de trecere: Fondurile Europene.

Nu am făcut și nu voi face niciodată opoziție de dragul de a critica, așa că trebuie să spun și unde lucrurile au început normal. La MIPE, predarea-primirea a fost civilizată (cu participarea premierului), iar echipa tehnică a fost păstrată.

Mobilizarea pentru a produce dovezile administrative pentru cererile de plată 5 și 6 din PNRR pare să fie pe făgașul cel bun.

Primele mișcări ale noului ministru aici sunt în direcția corectă. Însă testul real – și avertizez asupra acestui lucru – abia urmează: negocierea dură cu Comisia Europeană pentru cererea de plată 6.

Acolo nu va mai fi loc de PR.

Realitatea matematică și cea a fondurilor europene nu pot fi mințite la televizor.

Oricât ar încerca aparatul de propagandă să acopere lipsa de viziune prin atacuri și epurări, cifrele nu mint, iar scadența incompetenței va veni mult mai repede decât se așteaptă.