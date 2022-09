Incasari numerar de la persoanele fizice: trebuie utilizata casa de marcat electronica?

Sume ridicate de la banca de catre administrator. Care este monografia contabila? Cum se procedeaza in situatia in care administratorul societatii ridica sume de la banca fara justificare? Prezentam in continuare tratamentul contabil si fiscal cu ajutorul specialistului nostru in domeniu. In situatia in care administratorul este si angajat, in ce mod se procedeaza privind banii ridicati de la ATM care nu sunt depusi in casierie, ci sunt cheltuiti in scop personal? Care este monografia contabila si ce documente ar trebui ca justificare?