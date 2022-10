Legea 129 – aveţi cele 5 proceduri editabile?

Stimate contabil,

Cu siguranta, ultimul lucru pe care vi-l doriti in acest moment este o amenda de 150.000 de lei.

Sau, si mai rau, dizolvarea societatii.

Important: Sanctiunile in cauza sunt prevazute negru pe alb in Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si sunt aplicate cu strictete de organul de control specializat: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).

Da, ONPCSB controleaza in aceasta perioada societati comerciale, experti contabili si contabili autorizati, consultanti fiscali, agenti imobiliari, persoane care exercita profesii juridice liberale etc., iar primul lucru pe care il verifica este daca exista procedurile care sa ateste ca au fost luate masurile prevazute de Legea nr. 129/2019. (…detalii AICI »)

Ce sunt aceste proceduri pe care le cer la control inspectorii ONPCSB?

Foarte pe scurt, este vorba despre documente care dovedesc ca ati luat toate masurile pentru diminuarea riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului, conform Legii nr. 129/2019 cu modificarile si completarile ulterioare. Le vom detalia imediat, dar mai inainte sa va prezentam un beneficiu major pentru dvs.:

Aveti la dispozitie aceste proceduri deja redactate, editabile si gata

pentru a fi completate cu datele specifice activitatii dvs.!

Prezentati aceste proceduri si inspectorii nu vor avea ce sa obiecteze!

Scapati fara emotii de riscul amenzilor!

Sunt documente care atesta preocuparea dvs. pentru administrarea riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului si care includ cel putin urmatoarele elemente:

a) masuri aplicabile in materie de cunoastere a clientelei; (…detalii AICI »)

b) masuri aplicabile in materie de raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor din prezenta lege si de furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente; (…detalii AICI »)

c) masuri aplicabile in materie de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare;

d) masuri aplicabile in materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii;

e) instruirea si evaluarea periodica a angajatilor.

Sunt foarte multe obligatiile pentru dvs. pe care le aduce Legea nr. 129/2019:

Vi le prezentam in continuare pe cele mai importante:

1 Trebuie sa raportati catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor tranzactiile suspecte, daca aveti motive rezonabile sa credeti ca:

• bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului;

• persoana sau imputernicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi;

2 Trebuie sa raportati catre Oficiu tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro. Si asta independent de existenta unor suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune.

3 Trebuie sa depuneti declaratia privind beneficiarul real al persoanei juridice in pana la 1 octombrie 2021, conform O.U.G. nr. 43/2021. Atentie! Declaratia e obligatorie la inmatricularea firmei chiar daca e stare de urgenta sau de alerta!

4 Trebuie sa desemnati persoanelor cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019 si sa comunicati numele lor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

5 Trebuie sa stabiliti norme interne, mecanisme de control intern si proceduri de administrare a riscurilor de spalare a banilor.

Scapati de griji! Lucrarea „Proceduri obligatorii. Spalarea banilor” contine si altfel de documente, aprobate la nivelul conducerii de rang superior:

a) norme interne ce contin cel putin: masuri aplicabile in materie de cunoastere a clientelei; masuri aplicabile in materie de raportare si furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente; masuri de pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor, conform cerintelor din Lege; (…detalii AICI »)

b) proceduri de administrare a riscurilor care contin cel putin masuri de identificare, evaluare si gestionare a riscurilor, precum si criteriile, aspectele, scenariile si intervalele de timp in functie de care se identifica tranzactiile legate intre ele;

c) proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare si management de conformitate; (…detalii AICI »)

d) proceduri care stabilesc mecanisme ce cuprind masuri aplicabile in materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii; (…detalii AICI »)

e) politici de instruire si evaluare periodica a angajatilor.

In lucrare gasiti:

1) Procedura privind cunoasterea clientelei

2) Procedura de administrare a riscurilor

3) Procedura de control intern, comunicare, management de conformitate

4) Procedura de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici

5) Politici de instruire si evaluare periodica a angajatilor

Amenzile pot ajunge la 150.000 de lei! Si asta doar pentru persoane fizice.

Pentru firme, se adauga la limita de 150.000 de lei, 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Aceste amenzi pot fi insotite totodata de sanctiuni complementare, ca de exemplu: • confiscarea unor sume

• retragerea avizelor sau autorizatiilor

• blocarea conturilor

• inchiderea unor sucursale sau alte sedii secundare

• informarea publicului asupra identitatii persoanei contraveniente si a faptei savarsite

• dizolvarea societatii Cum va protejati?

Comandati chiar acum lucrarea Proceduri obligatorii. Spalarea banilor. Veti avea astfel acces la informatii relevante privind obligatiile ce va revin si, urmand pas cu pas procedurile indicate, va veti pune la adapost de sanctiunile dure!

Produsul pe scurt:

Titlul: Proceduri obligatorii. Spalarea banilor

Format: STICK

Pret: 200 lei + 5% TVA (210 lei), pret special de lansare, redus de la 270 lei + 5% TVA (283.5 lei)

Garantie: 30 zile

Avantajele dvs.:

1. Aflati exact in ce mod va vizeaza Legea nr. 129/2019 cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Scapati de orice neclaritate, veti sti cum sa lucrati cu usurinta, chiar daca unele modificari par complicate;

3. Aveti solutii clare pentru a aplica legea, sunteti la adapost de amenzi.