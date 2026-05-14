Cât timp se va mai îmbăta cu apă rece Nicușor Dan?

Summitul B9 nu a însemnat decât o chermeză în grădina unui palat regal, și o poză de grup cu niște doamne și domni care pleznesc de sănătate. Pericolul rusesc înaintează centimetric în Ucraina, programul SAFE se desfășoară cu viteza melcului, armata română n-a fost în stare să doboare nicio dronă Geran, în timp ce linia de producție a comandanților MApN montează bolovan după bolovan pe umerii generalilor.

Acesta este tabloul crud al realității, dincolo de festivismul îngrețoșător al pompierilor năimiți de administrație să cosmetizeze stupid adevărul. România nu a venit cu nicio strategie la summit. N-a avansat cu niciun milimetru pe scara influenței în ierarhia NATO. Postura de organizator ține de mecanica repetitivă a fatalității, nu este un progres în sine. Marea Neagră zace în continuare fără instrucțiuni de folosire.

Din perspectiva României, miza secretă a summitului a fost exprimată voalat de Nicușor Dan în conferința de presă. Președintele a declarat că interesul comun este ca prezența militară americană în Europa să fie semnificativă. Că fiecare dintre țările europene își dorește prezență individuală americană, ceea ce este complet fals. Doar Polonia și România se grăbesc să și-i aducă în curtea unității pe americani.

Cel puțin, Franța și Spania nu își doresc o prezență americană sporită pe teritoriul lor. Cei 9.150 de militari ai Legiunii Străine Franceze sunt mai antrenați decât cele 90.000 de trupe americane de pe teritoriul Europei. Legiunea desfășoară misiuni de asigurare și descurajare în Estonia, în zona arctică, Liban, Emiratele Arabe Unite, securizează Centrul Spațial al UE din Guyana Franceză, a luptat în Irak și Afganistan.

Cei 5.000 de militari ai Legiunii Străine Spaniole sunt o forță de reacție rapidă care desfășoară misiuni internaționale sub mandat NATO, în Slovacia și Ungaria, în cadrul prezenței înaintate a Organizației, sub mandat ONU în Liban și Mali și au luptat în Irak și Afganistan. Problema sporirii efectivelor americane pe teritoriul României este numai a noastră.

Armata României nu a atins nici acum gradul de interoperabilitate din cadrul armatelor occidentale ale NATO. Militarii români nu înțeleg comenzile în engleza americană, ceea ce pe câmpul de luptă se lasă cu friendly fire, adică morți și răniți în rândul propriilor trupe. Bugetul MApN se duce pe salariile generalilor. În rest, ne împrumutăm cu miliarde, ca să ne înzestrăm cu blindate și tancuri, în condițiile în care teatrele de operațiuni sunt gestionate de drone.

