UDJ Galaţi devine un vector economic cu Ucraina

O delegație ucraineană, formată din profesori universitari și reprezentanți ai mediului economic, a fost primită de Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prof. univ. dr. ing.. Delegația ucraineană, din care au făcut parte și doi rectori – Eugeniy TRUSHLIAKOV, Rectorul Admiral Makarov National University of Shipbuilding și Yaroslav KICHUK, Rectorul Izmail State Humanitarian University, a fost interesată de noi mobilități academice, programe comune de studiu și proiecte de cercetare aplicată în domenii cheie ale ingineriei navale și conexe.

Vizita a început la Șantierul Naval DAMEN Galați, unde au fost explorate idei de colaborare cu mediul economic. Deși domeniul principal de colaborare vizat a fost cel de Arhitectură Navală, oaspeții din Ucraina au fost interesați și de zona de cercetare și inovare din Automatică, Calculatoare, Inginerie, dar și din zona de Economie și Administrarea Afacerilor.