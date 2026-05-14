Iarăși suntem fiii ploiii, cu atâta armată de generali care consumă doar pentru a defeca!

În timp ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov spune că pentru a avea pace în Ucraina, ucrainenii trebuie să-și retragă trupele din Donbas (Peskov a spus „regiuni ale rusiei”, eu nu voi folosi termenul ăsta înfipt în discurs special pentru a modela dezbaterea), Zelenskyy face știrea zilei în România:

Răspunzându-i lui Adrian Cochino de la Hotnews la întrebarea „ce ar trebui să facem cu dronele rusești care vin prin România”, Zelenskyy a spus că România și Ucraina sunt pregătite să semneze un document important legat de „drone deal” prin care ucrainenii să ne trimită specialiștii lor (și, completez eu, dronele interceptoare) pentru a le doborî.

Când 21 de drone rusești au invadat spațiul aerian al Poloniei am spus că răspunsul NATO dovedește lipsa de pregătire a alianției pentru un astfel de război asimetric. Astăzi chiar șeful NATO, Mark Rutte a spus la conferința de presă de după discuțiile B9 că alianța trebuie să-și îmbunătățească răspunsul la astfel de amenințări, pentru a nu folosi rachete de 2-3 milioane împotriva unor ținte de câteva zeci de mii de euro.

Cine este statul care ajută alianța NATO în a-și rezolva această vulnerabilitate? Ucraina. Mă bucur că România va semna această înțelegere cu Ucraina. Este un pas important de colaborare între noi. Pasul esențial din perspectiva mea este protecția Neptun Deep, cea mai importantă zonă de exploatare de gaz a României, care nu este protejată de Tratatul NATO, dar poate fi protejată de Ucraina (de România nu poate. Dacă aș fi răutăcios aș spune că cel mult am putea să-i zăpăcim pe ruși dacă am duce Bricul Mircea acolo. S-ar întreba dacă s-au întors în timp sau dronele lor nu sunt unde trebuie).

Recunosc că mă bucură poziționarea României (da, deci și a lui Nicușor Dan) pe acest subiect. Mă întristează că am aflat lucrurile astea de o importanță foarte mare de la Președintele Zelenskyy, nu de la români.

Asta este știrea zilei pentru România. Restul, adică NATO 3.0 și declarațiile de pe urma acestui nou branding sunt doar un răspuns naturală a evenimentele declanșate de Administrația Trump.

Trăiască România puternică în Uniunea Europeană puternică!

Slava Ukraini!