Dronele rusești au invadat Ucraina că lăcustele și au survolat și Moldova de la nord la sud

Drona care a survolat ieri spațiul nostru aerian de la nord la sudul Moldovei ar trebui să-i pună pe gânduri pe toți cei care mă întreabă sfidător ce treabă avem noi cu războiul din Ucraina. Asta avem! Un pericol real ca, de tare ce-l iubesc unii pe putin, acest război să tăbărască fix peste casele și familiile noastre!

Pe tot parcursul zilei de ieri Ucraina a fost atacată cu nemiluita, cu drone care veneau în puhoaie ca norii de lăcuste. Dacă punem la socoteală și atacurile din noaptea trecută, ieri, pe la 18.30, numărul dronelor lansate peste regiunile ucrainene ajunsese la aproape 900, iar atacul continua! Principalul vector de atac al rușilor au fost regiunile vestice.

A suferit cel mai masiv atac rusesc de la începutul invaziei la scară largă regiunea Transcarpatia: au fost înregistrate explozii în mai multe comunități. În regiunea Rivne, a fost lovită o clădire rezidențială: trei persoane au fost ucise, șase au fost rănite. O femeie și doi copii au fost răniți în regiunea Sumî. În regiunea Lviv a fost avariată infrastructura critică – peste 10 000 de abonați au rămas fără curent electric. Un bloc cu apartamente a fost lovit în Ivano-Frankivsk. Peste 40 de atacuri au vizat regiunea Dnipropetrovsk: doi răniți, pagube semnificative. În Luțk, a fost lovită în plin o clădire rezidențială: două persoane au fost ucise, alte patru au fost rănite. Au mai fost atacate regiunile Herson, Odesa, Harkiv, Zaporijie, Hmelnițki, Cercasî…

Noaptea, rușii au continuat să atace nebunește Ucraina: alerta aeriană a cuprins regiunile estice. De această dată, atacul combinat cu rachete și drone a vizat, în special, Kyivul. Conform datelor de la ora 6:40 dimineața, în capitală, o persoană a fost ucisă și 16 persoane au fost rănite. Dar s-ar putea ca numărul victimelor să crească: în cartierul Darnițki, unde s-au prăbușit structurile unei clădiri rezidențiale, au rămas oameni blocați sub dărâmături (deocamdată, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a raportat că 10 persoane au fost salvate).

În plus, după cum a anunțat Kliciko, resturi au căzut peste o parcare cu trei etaje și un centru de afaceri din cartierul Obolonski. Tot acolo, un incendiu a cuprins un apartament de la etajul 12 al unei clădiri rezidențiale. În cartierul Dniprovski, a fost lovită o altă clădire rezidențială. Sunt pagube și în alte cartiere ale orașului, precum și șase din districtele regiunii Kyiv. Numai în Borispil au fost rănite cinci persoane…

Володимир Зеленський Pe scurt, 24 de ore de iad…a comentat că acest atac masiv – unul dintre cele mai mari atacuri rusești asupra Ucrainei din 2022 încoace – a coincis cu vizita președintelui american în China, iar acest lucru nu este o coincidență. Astfel, regimul de la Kremlin încearcă să perturbe climatul politic internațional în timpul unui eveniment geopolitic major. Probabil, putem să adăugăm aici și Summitul formatului Bucharest 9, dar despre acesta vorbim altă dată. #SlavaUkraini #HeroyamSlava