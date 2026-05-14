Ce n-aţi știut despre președintele ales

Omul este de o ingratitudine monstruoasă. Doar cei care au lucrat cu el îndeaproape, s-au șocat rând pe rând că poți să faci orice pentru el, că n-o să-ți zică nici măcar mersi, darmite să-ți întindă mâna dacă-i ceri ajutorul.

Pe 5 mai a căzut guvernul. A plouat cu reproșuri din partea celor care s-au făcut luntre și punte să iasă președinte, pentru faptul că n-a schițat nici cel mai vag gest de sprijin pentru Bolojan.

Ce-a făcut ingratul? Ca de obicei: și-a ascuțit coasa de țăran ranchiunos din Țara Făgărașului, a scos-o din trusa de scule din ghiozdan și a cosit cu ea invitațiile la Ziua Europei, care erau trimise deja înainte de 5 mai.

L-a durut în bască de faptul că era invitată și Roberta Metsola. Important era să le-o tragă Blandianei, Oanei Pellea și lui Chirilă. A îndrugat ceva despre criză, după ce tot el ne asigurase doct că e vax albina criza asta, că e cu dezescaladare dacă bagi pe modul calm.

Ziua Europei n-a rămas nesărbătorită. A încropit totuși o mascaradă de chermeză la palat, pentru echipa de sprijin. Cea din care o să-și facă partid, bazându-se pe voturile electoratului suveranist, căruia a început de mult să îi facă bezele.

