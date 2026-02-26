Clădiri atinse de ciudăţenii

6 mai 1916, Lascar Visan ce detinea o proprietate respectabila pe strada Heliade Radulescu, obtine autorizatie de la primarie, pentru a-si ridica o constructie pe aceasta strada la nr.10. Imobilul urma sa fie construit din zidarie masiva in suprafata de 312,87 metri patrati cu anexe, magazii, din scanduri cu suprafata de 35,42 metri patrati.

Un an mai tarziu, construeste in strada Razvan Voda ne. 13 (15) o constructie impunatoare pe un teren cumparat de la Capitanul Grigoriu.

La nr. 10 pe Heliade Radulescu, casa de locuit, trecuta dupa 1950, in folosinta chiriasilor, chiriasi care o o jumulesc si astazi pana la caramizi.

Constructia de pe Razvan Voda nr.15, astazi Cezar Boliac nr. 19, trece prin chinurile modernizarii dar rezultatele sunt lovite de blestemul Mesterului Manole. Aici, afacerea lui Lascar Visan, Hotelul Sinaia, a trait si traieste in continuare intr-o lume a misterului si neprevazutului.