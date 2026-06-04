Copilăria Primăriei Galaţi

De ziua copilului, ceva despre copilaria sediilor in care au gandit si au gresit edilii targului Galati. Inceputul a fost greu dar si vremurile au dat solutii contradictorii. Pana la urma spusele cronicarului se reantorc la legile firii. Oamenii sunt sub vremi si nu invers.

La Galati, ridicarea unor constructii proprii pentru autoritati, s-a inceput greu si s-a sfarsit si mai greu. E si cazul primului local al primariei. Planul si devizul(smetul) il face inginerul arhitect al orasului Rizer incepand din 1847 pana in 1849 dar constructia se termina abia in 1857.

In expunerea de motive, facuta de primarul Stefan H stefan, la sfarsitul mandatului sau, vorbind de constructia localului primariei afirma urmatoarele; ,,la noi o primarie bogata, avea(pana la construirea localului nou, 1925), un local vechi de la 1857.” Proectul facut de Rizer in 1847, este trimis impreuna cu devizul, la Iasi pentru vizionare si aprobare. Capitala pana la raspuns, trimite la Galati in 1849, pe arhitectul statului Beriuc, pentru vizionare si aprobare. Arhitectul Rizer, intocmeste un alt plan, mai generos si cu etaj, plan in care urma sa fie sediu si pentru politie si ,,pojarniceasca,”(comanda de pompieri) a despartiturii I. Pana la urma banii hotarasc si se revine la planul din 1847, se alege si un alt loc, cel de pe Labirint si in 1957 se sfarseste comedia.