Situată la aproape 1.200 de kilometri de granița cu Ucraina, stația de operațiuni a liniei Lazarevo este un punct cheie în conducta petrolieră Surgut-Poloțk.

Această arteră transportă petrol din Siberia și nordul rusiei către porturile baltice Primorsk, Ust-Luga și spre Belarus. Stația este conectată și la sistemul magistralei petroliere „Drujba”, ceea ce îi permite (sau deja să vorbim la trecut?) inamicului să transfere rapid petrol între cele două cele mai mari conducte petroliere din partea europeană a federației ruse.

Într-o altă serie de atacuri, dronele cu rază lungă de acțiune ale Forțelor de Operațiuni Speciale Deep-Strike au atacat și depozitul de petrol Agroprodukt din orașul Matveiev Kurgan din regiunea Rostov. Acest depozit, situat aproape direct la granița cu Ucraina, găzduiește rezervoare mari de stocare, terminale de încărcare pentru camioane și căi ferate, precum și o stație de pompare.

O altă veste bună este că după ce, pe 16 aprilie, Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale a anunțat că a preluat controlul asupra tuturor rutelor logistice inamice din apropierea Donețkului ocupat și că va distruge toate țintele care se mișcă în aceste direcții, acum ucrainenii controlează și rutele logistice din Luhansk.

Ieri, Corpul al Treilea Armată a anunțat că a preluat controlul rutelor logistice ale ocupanților în regiunea Luhansk și Slobojanșcina de est! Dronele ucrainene au atacat deja și punctul de control Izvarine situat la peste 205 kilometri în teritoriul ocupat: operatorii de drone au lovit vehicule blindate inamice și depozite de muniții. Pe scurt, acum, Luhansk, Starobilsk, Alcevsk, Brianka și Kadiivka se află acum sub controlul dronelor ucrainene!

Din păcate, în noaptea asta, rușii au atacat din nou populația civilă din Ucraina, căci altceva nu sunt capabili să facă. Ard garaje și automobile în unul din cartierele Harkivului. În altul a fost avariat un bloc rezidențial: sunt și răniți. O dronă Geran-2 a lovit o zonă rezidențială din cartierul Kovpakovski din Sumî: au fost avariate o grădiniță și patru clădiri rezidențiale adiacente. La Odesa a fost lovit un bloc cu nouă etaje: sunt patru persoane rănite. La Herson au fost rănite trei persoane, iar în regiune – alte patru. Tot patru persoane au fost rănite în regiunea Dnipropetrovsk, pe care ocupanții au atacat-o în ultimele ore de aproape 30 de ori. Cu drone și artilerie.

Inamicul e strâns la perete și își arată colții însângerați. Dar asta nu mai sperie pe nimeni. Și, oricum, prea multe sacrificii au suportat ucrainenii ca să mai dea înapoi. #SlavaUkraini #HeroyamSlava