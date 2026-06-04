Exploziile s-au auzit pe la ora 3:00 dimineața, iar conform rapoartelor preliminare, a fost lovită unitatea de izomerizare. Există, de asemenea, relatări despre atacul asupra unui depozit de petrol din Matveiev Kurgan, regiunea Rostov.

Iar criza combustibililor din peninsula Crimeea, cauzată de atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești și asupra rutei logistice Rostov → Mariupol → Berdiansk → Melitopol → Djankoi → Crimeea, continuă să se intensifice. Gauleiterul Sergei Aksionov a anunțat ieri că de azi benzina AI-95 va fi vândută prioritar pentru „transportul public și municipal”. Pentru benzina AI-92 a fost deja stabilită o limită de 20 de litri per mașină, fiind interzisă alimentarea în canistre. Benzina AI-95 va fi vândută doar în schimbul cupoanelor – o veche practică sovietică.

Cu o zi înainte, și gauleiterul din Sevastopol, Mihail Razvojaev, anunțase că benzina AI-92 și AI-95 nu mai era disponibilă la stațiile de alimentare din oraș, invocând „dificultăți logistice”. Numeroase fotografii și videoclipuri din Crimeea postate pe rețelele sociale, arată cozi imense la benzinării. Limite de achiziție a benzinei au fost introduse și în partea ocupată a regiunii Donețk. Acolo, AI-92 se vinde în cantități de maximum 30 de litri per client.

Totodată, noaptea trecută, operatorii de drone ucraineni au atacat o serie de ținte rusești aflate în spatele liniei frontului, fiind confirmate 21 de lovituri: terenuri de antrenament, rute logistice și instalații de depozitare a gazelor. A fost lovit și un poligon de antrenament utilizat de Armata a 36-a a rusiei și de Brigada 64 Pușcași Motorizați – unitatea care a comis atrocitățile la Bucea în 2022. Rapoartele preliminare sugerează că sunt 31 de victime: morți, răniți și dispăruți fără urmă. #SlavaUkraini #HeroyamSlava