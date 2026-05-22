Lecţii notariale

,,Cu ocazia reconstruirii imobilului proprietatea lui N.Ghica situat in Galati, strada Rosetti colt cu strada Frumoasa, spre a se curma orice neantelegeri cu privire la delimitarea dintre acesta proprietate si proprietatea domnului Grigore Alexandrescu care este alaturi de strada Rosetti nr.23, noi subscrisii, ambii proprietari, am cazut de acord, cele ce urmeaza pentru ca delimitarea sa fie o linie dreapta si anume;”

Martie 1922, Nicolae Ghica si Grigore Alexandrescu isi rezolva un litigiu imobiliar printr-un act de schimb semnat si autentificat la Tribunalul Covurlui S.I.

Hotelul Ghica a ramas aici, la intersectia Rosetti(Bernard Andrei}, azi Dornei cu Frumoasa, azi Traian, pana in anii *90, cand de buna voie si silit de toti, a luat drumul moluzariei. De curand pe locul fostului hotel a aparut bustul unei ,,personalitati” mult asteptat de galateni; REUVEN RUBEN, pictor, primul ambasador al Republicii Israel in Romania.