Strada Domneasca nr. 99. Tremura din toate incheieturile si din toate caramizile. A plans, a ras, a suferit, s-a delectat multa vreme cu suflete curate si visatoare de adolescenti si…incet, incet, a pierdut totul.

La inceputul secolului XX, detinea aici, la numerele 97 si 99, doua imobile , familia I. Carauana. In 1925, cele doua imobile trec in proprietatea familiei Bunea. La nr. 97, locuia in 1945 I. Bunea iar la 99, M. Bunea. Anul urmator familia, simtind tendinta schimbarilor ce se preconizau sise muta la Bucuresti. Imobilul de la nr. 97, este vandut de Ion Bunea lui Sahay Deremkian, cu actul de vanzare cumparare autentificat la Tribunalul Covurlui S I a, sub nr. 43/1946, iar cel de la ne. 99, vandut de Aurel Bunea grecului Mihail Constantinidi, cu actul de vanzare autentificat la acelasi tribunal sub nr. 2766/1946. Ambele imobile au fost trecute in proprietatea statului cu decretul 92/1950. Cel de la nr.97, a fost revendicat de urmasii armeanului dupa 1996 si retrocedat in bani. Cu cel de la nr. 99, care plange si astazi dupa un stapan capabil sa-i faca o inmormantare, cat de cat onorabila, vorba unui celebru personaj contemporan, specialist in imobiliare, ,,a avut ghinion.”

Pe Constantinidis Mihail, la fortat Aghiuta, ca de inima nu putea fi vorba, sa se casatoreasca cu Otilia Hagimatias, nimeni alta decat mostenitoarea de drept a celebrului ,,palat” Simion Gheorghiu. Plecati in Grecia dupa 1950, cei doi indragostiti s-au despartit. Otilia Hagimatias, prin anii *50, mai precis prin 1956, incearca sa-si obtina de la statul roman, proprietatile confiscate; Palatul Simion Gheorghiu si Fabrica de var de pe actuala faleza. Si statul roman, dictatura proletariatului, ,,le-a dat-o”. Dezamagiti, au plecat in America de unde s-au intors dupa 1990.

Imobilul de la nr. 99, a fost multa vreme folosit de Liceul de Arta Dimitrie Cuclin. Construirea noului local al liceului, a ,,a pensionat” vechea casa a lui Constantinidi lasand-o de izbeliste. Nu ma indoesc ca apartine cuiva, dar…..e bolnava de toko yoko, o boala japoneza care o face sa pice singura.