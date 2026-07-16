Am avut cazați recent niște turiști. O familie: el, ea și doi copii.

Oameni „mari” la prima vedere. Mașină de zeci de mii de euro, haine de firmă, parfumuri scumpe și un nas atât de pe sus, de nu le ajungeai la el nici cu o prăjină plină de căcat în vârf. O aroganță poleită, de oameni care se cred stăpânii lumii doar pentru că au portofelul plin.

În cele 7 zile de concediu, copiii n-au avut curiozitatea nici măcar o secundă să vadă cum arată marea. Au stat închiși în casă, lipiți de ecrane și jocuri pe laptop. Seara, părinții le aduceau câte un gyros direct în pat, servit la botul calului.

Dar masca de oameni civilizați pică întotdeauna când se închide ușa și nu-i mai vede nimeni. Au plecat, iar în urma lor a rămas adevărata lor valoare: goliciunea absolută a caracterului.

Au dat la o parte cearșafurile și protecția, alegând să doarmă direct pe saltele, pe care le-au lăsat pătate de mâncare și mizerie. Chiuveta a rămas îngropată în veselă nespălată, cu resturi uscate și căni cu zaț. Iar apogeul „educației” lor de lux? Un WC plin de pișat și căcat. Până și apa le-a fost greu să o tragă înainte să iasă pe ușă. Atât s-a putut.

Bună ziua ți-am dat, pe mine m-am respectat!

Unii oameni se îmbracă scump și își cumpără mașini de lux doar ca să le arate celorlalți ce „mari” sunt ei. Își cumpără un statut de fațadă, sperând că lumea nu va privi dincolo de etichetă. Dar când lași în urma ta un asemenea dezastru și un WC plin de căcat, nu mă înjosești pe mine, cea care vine să curețe. Te înjosești pe tine însuți.Trist este că acești doi părinți cresc încă două specimene exact ca ei. Îi învață de mici că banul îți dă dreptul să fii porc.Toată opulența voastră e doar o spoială ieftină. Când curățenia și bunul simț lipsesc, rămâne doar un om gol, jegos pe interior, dar îmbrăcat în haine de firmă.