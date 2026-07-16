Eveniment: Serbia se alătură Ucrainei

După ce pe parcursul ultimelor nouă zile, în Marea Azov, au fost lovite 116 petroliere și alte ambarcațiuni, Ucraina a început să vâneze nave rusești în Marea Neagră. 17 petroliere, două nave transportatoare de gaze și un remorcher au fost distruse acolo noaptea trecută.

Totodată, în urma atacului FAU, a rămas complet fără curent electric orașul Kerci. Aprovizionarea cu apă va fi suspendată în Bahchisarai, Kerci, Krasnoperekopsk, Armiansk, Saki, Feodosia și în mai multe sate și districte din peninsulă, a declarat serviciul de presă „Apa Crimeii” pentru media locală.

De asemenea, operatorii SBS au doborât un elicopter rusesc Mi-28 în Viazovoe, regiunea Belgorod. După cum relatează Ukrinform, Statul Major General al FAU a confirmat pierderea unui total de 353 de elicoptere de către trupele rusești în războiul împotriva Ucrainei.

În general, potrivit Ministerului rus al Apărării, în noaptea de 15 iulie, sistemele de apărare aeriană ar fi doborât 93 de drone ucrainene: deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Kursk, Rostov, Moscova, Krasnodar, a Crimeei și a apelor Mărilor Azov și Neagră.

În noaptea asta, a fost atacat aerodromul militar Enghels din regiunea Saratov. După numeroase explozii, aerodromul a fost cuprins de flăcări.

De altfel, ieri, la Kyiv au venit înalți oficiali și lideri ai mai multor state europene. Printre aceștia se numără președintele României, Nicușor Dan, președinta Moldovei, Maia Sandu, și… da, da, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić! Ce să zic, încă un cuțit înfipt în spatele lui putin… De Ziua Statalității Ucrainei, președintele sârb s-a alăturat liderilor europeni pentru a discuta despre cum să producă mai rapid arme pentru Ucraina și despre calea Ucrainei către aderarea la UE. Asta e chiar o turnură neașteptată…

Una din veștile bune de ieri, este că Ucraina și UE vor produce în comun drone militare. Despre semnarea la Kyiv a unui acord în acest sens a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Acordul prevede o investiție de 10 miliarde de euro din partea UE, iar producția de drone și sisteme anti-drone ar trebui să fie pusă pe roate până la sfârșitul acestui an.

Oare care e reacția lui putin la toate acestea? Exact – atacurile brutale asupra civililor ucraineni. Astă noapte a fost atacat cu rachete balistice Kyivul: doi oameni au fost uciși, șase, inclusiv un adolescent, au fost răniți. Pagube sunt înregistrate în mai multe cartiere ale capitalei, salvatorii sting incendiile… Harkov a fost, de asemenea, atacat de drone rusești…

Ieri, rusia a lovit cu bombe KAB Zaporijia, ucigând trei persoane și rănind alte 15. Harkivul a fost lovit cu o bombă planantă, fiind rănite opt persoane: trei dintre acestea sunt în stare critică la terapie intensivă.

Bombe teleghidate rusești au lovit ieri și Sumî, ucigând trei persoane și rănind alte, cel puțin, 17. Atacul a avut loc în apropierea unei unități medicale, au luat foc vehiculele de la fața locului. În timp ce luptau cu flăcările și ajutau răniții, salvatorii și medicii au lucrat sub amenințarea constantă a unor atacuri repetate. Într-o poză, patru covățele așezate pe o pânză albă brodată cu dantelă, pline cu produse de patiserie amestecate cu pământ și frunze, au rămas pe masa devastată de unda de șoc: femeia care vindea aici zilnic plăcinte și pateuri de casă nu-și va mai vedea niciodată cumpărătorii, ea a fost ucisă de ruși… #russiaterroriststate #SlavaUkraini #HeroyamSlava