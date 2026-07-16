Sinuciderea lui Grindeanu

Ultima postare a lui Grindeanu pe rețelele sociale este o telegramă de adio adresată poporului român. Grindeanu a intrat în zodia sinuciderii în direct, pentru că nu i-a ieșit să-l facă pe Bolojan.

Își va lua zilele dând cu capul într-un zid pictat cu poza premierului. Problema e că nu vrea să plece singur din lumea asta, ci cu PNRR-ul de gât. Deși a semnat un acord politic pentru susținerea proiectelor PNRR,

a anunțat că PSD nu va vota aceste legi restante în forma actuală propusă de Guvern. Or, din clipa asta, sinuciderea sa nu mai este un moft personal, ci devine o problemă de siguranță națională.

Grindeanu își începe telegrama de adio împroșcând spută și reproșuri spre corul digital de sclavi media ai lui Bolojan: teză ieftină anti-PSD stop. Propagandă grețoasă stop. Români abia ajung cu bani lună la alta stop.

Nu tu bani facturi stop. Nu tu gândit viitor stop. Vină PSD? Mare, indiscutabil stop. Acceptat măsuri dreapta care lovit direct inimă electorat stop.

Da, eu fost arogant stop. Autosuficient stop. Nu înțeles schimbări profunde societate stop. Însă mereu construit stop. Nu demolat stop. Eu făcut 500 km autostradă stop.

Și niciodată nu răspândit ură stop. Nu îndemnat nimeni pus mână ciomege rupt spinare adversari politici stop.

Nu considerat sudalmă unsuroasă crez politic stop. Nu catalogat ceilalți idioți fără dinți stop. Și tropăit niciodată luminițe aprinse telefoane Piață urlând descreierat cine nu sare ia condamnare stop.

Astăzi vedem Românioară ruptă două dorință fals Mesia stop. Care impresie că lume politică început și terminat cu el stop. Preț pentru ca ei rămas agățat putere este preț plătit milioane români și firme românesc zilnic stop.

De aceea miliarde PNRR vitale Românioara stop. Dar PSD nu dispus votat impuse așa cum vrut Guvern demis stop. Nu dispus votat lege salarizare care tăiat bani oameni stop. PSD dispus corectat PNRR stop. Nu dispus votat lege care închis noi capacitate producție energie stop.

Rest zvârcoliți cât vreți stop. PSD opoziție stop. Repet, Grindeanu a semnat un acord politic pentru susținerea în forma aceasta a proiectelor PNRR, nu să le renegocieze după nevoile baronilor locali și ale grupurilor de interese.

România riscă să piardă definitiv 8,7 miliarde de euro din PNRR dacă blocajele politice și întârzierile privind reformele asumate nu sunt rezolvate urgent. Din acest moment, Grindeanu devine risc la adresa siguranței naționale, deci trebuie monitorizat atent și izolat.

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