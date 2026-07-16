Pentru că n-a câștigat AUR-ul, Nicușor Dan îl toacă de dimineaţa până seara

Petrișor Peiu are parțial dreptate când afirmă că Nicușor Dan nu a putut să pună stăpânire pe AUR, astfel că încearcă să îl discrediteze. Sunt dovezi de netăgăduit că președintele a făcut ochi dulci electoratului suveranist în încercarea de a și-l apropia.

El a afirmat că o parte importantă a cetățenilor care votează cu AUR nu sunt extremiști sau pro-ruși, ci oameni dezamăgiți de sistem care își doresc o schimbare. Nu s-a referit, evident, la schimbarea sa prin alegeri prezedențiale anticipate. Ci, la schimbarea lui Bolojan cu o sculă obedientă a sistemului.

Într-un interviu acordat cotidianului Le Monde, președintele a precizat că a fi naționalist este o chestiune absolut legitimă. Prin această clarificare, el încearcă să nu izoleze alegătorii suveraniști care susțin totuși axa pro-SUA și pro-occidentală.

Pentru a deveni mai credibil în fața electoratului moderat din zona suveranistă, șeful statului a început să folosească prioritar termenul de pro-occidental în loc de pro-european.

Această nuanță acoperă mai bine valorile de securitate atlantice și parteneriatul cu SUA, apreciate de românii reticenți față de unele politici ale Bruxellesului. Problema lui Nicușor Dan nu este așadar suveranismul, ci liderii suveraniștilor.

Și nu toți liderii, ci în mod particular George Simion care este incontrolabil sau scăpat de sub control și care îi vrea capul. Pe acest lider încearcă cu tot dinadinsul să-i marginalizeze și izoleze Nicușor Dan, nu pe ceilalți doi cu care ne-am trezit recent în prim-planul AUR, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu.

Aș zice că sistemul și-a făcut bine treaba cu aducerea celor doi, cu excepția neîndepărtării lui Simion, conform planului. Operația AUR a reușit numai pe jumătate. Simion este singurul motiv pentru care președintele nu acceptă AUR la guvernare.

În rest, toate bune și frumoase. Ah, și mai e ceva: George Simion a susținut că a primit un telefon, la 21:15, în seara votului pentru Guvernul Veștea de la un consilier de la Palatul Cotroceni, care i-ar fi transmis textual, că e un lucru bun ca AUR să-l voteze pe Veștea.

Administrația prezidențială nu a clarificat nici acum cine este apelantul, dar s-a conturat ipoteza că nu George Simion trebuia să fie adrisantul, ci Dan Dungaciu sau Petrișor Peiu, cu care lucrurile s-ar fi tranșat probabil diferit.

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