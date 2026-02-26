Stimate Domnule Prim-ministru

ugar.gesta.ro Suntem un grup de advocacy care are ca scop protejarea intereselor comunității maghiare în România prin activitate pe blogulși implicare în cazuri comunitare de importanță majoră.

Vă scriem în legătură cu evacuarea abatelui Fejes Anzelm Rudolf de la Abația Premonstratensă din Oradea, planificată pentru 23 februarie 2026.

Suntem conștienți că acest caz a început în perioada mandatului Dvs. ca primar al municipiului Oradea, însă întrebarea esențială este dacă UDMR, în calitate de partener de coaliție, a purtat negocieri sau consultări referitoare la această situație și ce măsuri a luat pentru protejarea intereselor minorității maghiare.

Observăm cu serioasă preocupare că în cazul evacuării abatelui Fejes Anzelm Rudolf de la Abația Premonstratensă din Oradea, planificată pentru 23 februarie 2026, nu există semne vizibile de intervenție publică sau de lobby efectiv din partea UDMR.

Având în vedere că acest caz afectează nu doar proprietatea unei instituții religioase recunoscute legal, ci și drepturile fundamentale ale minorității maghiare și libertatea religioasă, lipsa unor acțiuni politice coerente și ferme ridică întrebări urgente și poate avea consecințe grave.

De asemenea, menționăm că procedurile aplicate în acest caz par să încalce acordurile internaționale ratificate de România privind protecția drepturilor religioase și proprietatea bisericilor, ceea ce face situația și mai gravă și necesită clarificări imediate.

Vă rugăm respectuos să ne comunicați:

Dacă guvernul României și UDMR, în calitate de partener de coaliție, au purtat negocieri sau consultări legate de acest caz;

Ce măsuri au fost luate pentru a proteja drepturile minorității maghiare și libertatea religioasă în contextul acestui proces;

Dacă se intenționează acțiuni concrete pentru prevenirea unor viitoare situații similare care ar putea afecta alte instituții religioase sau comunități minoritare.

Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul până la data de 20 februarie 2026, având în vedere că termenul de evacuare se apropie rapid și situația este una extrem de urgentă.