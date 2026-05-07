Patru rânduri banale de poezie i-au distrus definitiv viața, cariera și locul în istorie. În luna august a anului 1883, în timp ce Mihai Eminescu zăcea imobilizat și sedat pe un pat din sanatoriul doctorului Alexandru Șuțu, lovit de o prăbușire mintală ireversibilă, marele său rival literar a ales să râdă public de tragedia lui. Alexandru Macedonski a publicat în revista „Literatorul” o epigramă meschină și otrăvită în care îl numea pe Eminescu un „pretins poet” care „nu e azi decât nebun”. Părea o simplă răfuială literară, o înțepătură arogantă între scriitori orgolioși. În realitate, a fost un act de sinucidere publică. O națiune întreagă, care privea cutremurată nebunia lui Eminescu ca pe o moarte prematură a geniului național, nu i-a iertat niciodată lui Macedonski această cruzime lașă și nejustificată.

La acea vreme, Alexandru Macedonski nu era deloc un autor frustrat și necunoscut. Era un aristocrat rafinat, un poet de o inteligență sclipitoare și un pionier vizionar al curentului simbolist european în România. Avea calitățile necesare pentru a sta cu mândrie pe același piedestal cu monștrii sacri ai literaturii franceze, precum Charles Baudelaire sau Paul Verlaine. Scria magistral, inova curajos și visa fanatic să sincronizeze cultura română cu modernitatea pariziană. Dar pe cât de uriaș și evident îi era talentul, pe atât de bolnăvicios și devorator îi era orgoliul. Nu putea suporta sub nicio formă umbra uriașă și deasă pe care o arunca Eminescu peste întreaga sa epocă. Simțea cum geniul botoșănean acaparează adulația publicului, lăsându-l pe el, inovatorul suprem, într-un con de umbră marginal pe care îl considera profund nedrept.

Această invidie viscerală și constantă l-a orbit complet în vara fatală a anului 1883. Când vestea tragică că mintea lui Eminescu a cedat definitiv s-a răspândit ca un fulger prin cafenelele bucureștene, Macedonski a crezut într-un mod complet bolnav că i-a sosit momentul suprem. A lovit tăios exact când marele său adversar era vulnerabil, lipsit de posibilitatea de a se apăra. Dar reacția societății românești a fost absolut devastatoare și fără niciun precedent istoric.

Consecințele acelei epigrame otrăvite au fost fulgerătoare și au lovit direct cu forța unui baros. Vasile Alecsandri, patriarhul respectat și incontestabil al literaturii române de la acea vreme, l-a desființat dur și public. Ziarele importante ale vremii au pornit imediat o campanie furibundă de boicot împotriva lui. Studenții revoltați și cititorii fideli ai lui Eminescu s-au adunat furioși în fața casei sale, huiduindu-l minute în șir și aruncând noaptea cu pietre în ferestre. Tirajul revistei „Literatorul” s-a prăbușit brusc, iar abonamentele au fost anulate în masă de oameni care nu mai voiau să audă numele său. Macedonski a devenit instantaneu un paria detestat, un exilat trist în propria sa țară, omul care pângărise cea mai sacră suferință a literaturii noastre. Nici măcar faptul că ulterior s-a apărat disperat spunând că nu s-a referit la Eminescu nu a mai contat deloc. Tribunalul moral al publicului dăduse deja sentința sa aspră.

Copleșit de ura generală și de o marginalizare totală, sufocantă, marele poet simbolist a fost nevoit să părăsească rapid România, refugiindu-se la Paris. A sperat din tot sufletul că timpul va vindeca rana, că oamenii vor uita incidentul și că opera sa genială va vorbi de la sine peste decenii. Dar societatea românească a dovedit că are o memorie de elefant atunci când își alege trădătorii naționali. Chiar și după ani grei petrecuți în exil amar și zeci de poezii magistrale scrise ulterior, precum capodopera sa Noaptea de decemvrie, eticheta de „blasfemiator mizerabil al lui Eminescu” i-a rămas lipită brutal și definitiv pe frunte. Contemporanii avizați îi citeau cu o admirație ascunsă versurile de o muzicalitate perfectă, recunoșteau sincer că au în față un talent literar uluitor, dar refuzau sistematic și ferm să-i acorde laurii pe care îi merita.

Pedeapsa sa a fost una extrem de rafinată și de chinuitoare. A trăit suficient de mult, până tocmai în toamna anului 1920, încât să vadă cu proprii ochi îmbătrâniți cum cultul rivalului său capătă proporții mistice, naționale, în timp ce el însuși rămâne prizonierul unei periferii literare pe care o detesta. Omul care adusese triumfal poezia modernă în România, un artist de o sensibilitate estetică tulburătoare, și-a petrecut bătrânețea tristă stând arogant pe un tron de carton în fața unui mic cerc de discipoli docili, cerșind tăcut o recunoaștere pe care el singur, dintr-o furie oarbă de o secundă, și-o refuzase pentru eternitate.