Biletul pătat de sânge din sertarul celui care l-a întrecut pe Hitler în numărul crimelor

„Koba, de ce ai nevoie de moartea mea?” a fost biletul descoperit în martie 1953, în sertarul secret al lui Stalin, imediat după ce dictatorul a murit, lăsând în urmă o hârtie pe care o păstrase ca pe cel mai de preț trofeu. Nu era o listă cu spioni sau un plan militar, ci ultima scrisoare a celui care îi fusese cândva cel mai bun prieten. Timp de cincisprezece ani, sub un teanc de ziare banale din biroul personal de la dacea din Kunțevo, a stat ascuns acest bilet sfâșietor, pe care șeful securității l-a găsit abia după ce tiranul și-a dat ultima suflare. Anchetatorii au rămas înmărmuriți: documentul nu ascundea conspirații globale, ci doar un strigăt de durere venit de dincolo de mormânt, o întrebare rămasă fără răspuns, scrisă de un om care implorase îndurare și primise, în schimb, un glonț.

Autorul acestor rânduri pătate de teroare era Nikolai Buharin, unul dintre cei mai străluciți și carismatici lideri ai Uniunii Sovietice, un om pe care însuși Vladimir Lenin îl numise „favoritul întregului Partid” și cel mai mare teoretician al mișcării. În anii de după revoluție, Buharin și Stalin fuseseră nu doar aliați politici, ci prieteni intimi, tovarăși care împărțiseră vacanțe, iluzii și o putere absolută peste un imperiu în formare. Însă, pe măsură ce paranoia lui Stalin a început să înghită întreaga țară în anii Marii Epurări, nici măcar prieteniile vechi nu au mai putut ține piept mașinăriei de tocat destine. În 1937, Buharin a fost arestat, aruncat în faimoasa închisoare Lubianka și supus unui interogatoriu brutal care avea un singur scop: să-l distrugă fizic, dar mai ales psihologic. Timp de un an întreg, creierul sclipitor al partidului a fost redus la stadiul de epavă umană, forțat să semneze mărturisiri aberante prin care recunoștea că ar fi fost spion și sabotor.

Din celula sa înghețată, știind că execuția este certă, a scris nenumărate scrisori către Stalin, implorând milă pentru soția sa tânără și fiul lor nou-născut pe care abia apucase să-l țină în brațe. Niciuna dintre ele nu a primit răspuns. Tăcerea absolută a fost arma perfectă a dictatorului, lăsându-și victima să fiarbă în suc propriu. La procesul din martie 1938, cunoscut drept „Procesul celor douăzeci și unu”, Buharin a fost obligat să participe la o mascaradă grotescă. Pentru a-și proteja familia de tortură, el și-a asumat public crime imaginare și trădări absurde pe care nu le comisese niciodată. În ultimele sale ore de viață, știind că nu mai are scăpare, a cerut gardienilor un creion. În loc să folosească titluri oficiale reci, Buharin a apelat la singura legătură umană rămasă, adresându-se cu „Koba”, pseudonimul clandestin din anii tinereții lor revoluționare.

Biletul a fost preluat de ofițerii NKVD și dus direct pe biroul tiranului. În timp ce Stalin citea probabil mesajul confortabil în fotoliul său, Nikolai Buharin a fost coborât în subsolurile umede ale închisorii pentru a-și primi sentința. În noaptea de 15 martie 1938, fără niciun pluton de execuție fastuos și fără ceremonii zgomotoase, Buharin a fost condus pe un coridor slab iluminat. Cu mâinile legate și capul plecat, a primit un singur glonț în ceafă de la un călău experimentat. S-a stins din viață fulgerător, neștiind vreodată dacă mesajul său suprem a ajuns la destinație. Trupul i-a fost incinerat în grabă, cenușa aruncată într-o groapă comună, iar numele i-a fost șters din enciclopediile și istoria oficială sovietică, fiind transformat dintr-un erou într-un inamic de moarte al poporului.

Adevărul cel mai cutremurător, detaliul care îngheață sângele în vene, nu este însă execuția în sine, ci reacția calculată a lui Stalin la vederea acelei hârtii. Orice alt dictator ar fi distrus imediat scrisoarea pentru a șterge urma crimei și a slăbiciunii fostului său tovarăș, aruncând-o pur și simplu în flăcări. Însă Stalin a luat biletul, i-a simțit toată disperarea înglobată în cerneală și l-a închis sub cheie, în sertarul cel mai ascuns, la care nimeni altcineva nu avea acces. Tiranul sovietic nu l-a păstrat dintr-o remușcare ascunsă sau dintr-o melancolie morbidă, ci ca pe dovada palpabilă a puterii sale: certificatul că și cel mai iubit om din imperiu ajunsese să se milogească în fața lui.