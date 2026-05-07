Chipurile, printr-o glumă, destul de macabră, Stalin și-a anexat jumătate din Europa

La un dineu diplomatic, cel mai sângeros dictator al secolului ridică paharul și propune execuția sumară a 50.000 de inamici. Liderul lumii libere râde și negociază o reducere a morților. Acesta nu este un mit. Este seara în care soarta Europei de Est a fost decisă printr-un test psihologic înfiorător care a expus la lumină adevărata natură a marilor puteri.

Suntem la Teheran, în cadrul primei întâlniri directe dintre marii lideri ai alianței antifasciste din noiembrie 1943. Iosif Stalin, președintele american Franklin D. Roosevelt și prim-ministrul britanic Winston Churchill stau pentru prima oară fizic la aceeași masă. Miza este uriașă: deschiderea forțată a celui de-al doilea front în Europa și desenarea din temelii a granițelor lumii postbelice. Dar, mult dincolo de hărțile strategice, conferința este un câmp de luptă al orgoliilor. Stalin nu venise acolo doar pentru a cere urgent ajutor militar. Venise pentru a descoperi fracturile dintre americani și britanici și pentru a înțelege exact cine este veriga slabă. Liderul sovietic, un maestru al manipulării, avea neapărată nevoie de un moment de tensiune maximă pentru a-și evalua și destabiliza partenerii occidentali.

Ocazia s-a ivit în seara zilei de 29 noiembrie. La dineul găzduit de delegația sovietică, după ore întregi de discuții epuizante și nenumărate toasturi, Stalin se ridică încet cu paharul în mână. Cu o răceală clinică, propune ca, după câștigarea războiului, forțele aliate să rezolve definitiv problema militarismului german printr-o metodă simplă: executarea imediată, cu sânge rece, a 50.000 de ofițeri și tehnicieni germani. Liniștea din încăpere devine de-a dreptul asurzitoare. Nu era o discuție academică despre viitoare tribunale internaționale de război. Era o propunere macabră pentru un masacru industrial premeditat.

Winston Churchill a reacționat instantaneu și visceral la auzul cuvintelor. Prim-ministrul britanic s-a ridicat brusc de la masă, complet roșu la față. Pentru el, onoarea militară nu era o simplă lozincă de propagandă. A început să se plimbe agitat prin cameră, declarând furios că publicul englez și Parlamentul nu vor tolera sub nicio formă crime oribile împotriva soldaților care au luptat pentru țara lor. „Prefer să fiu scos acum în curte și împușcat eu însumi, decât să pătez onoarea țării mele cu o asemenea infamie!” a strigat Churchill.

Toți ochii s-au întors atunci automat spre Franklin D. Roosevelt. Președintele Statelor Unite era figura centrală a alianței. Roosevelt, care credea naiv că îl poate îmblânzi pe dictatorul sovietic prin farmecul său personal și nu dorea să strice atmosfera, a încercat să detensioneze rapid momentul printr-o glumă hazardată. Un zâmbet larg i-a apărut pe față în timp ce i-a propus lui Stalin un compromis înfiorător. „Cred că putem ajunge la o înțelegere. Să nu împușcăm 50.000 de ofițeri germani. Să zicem doar 49.000!” a spus Roosevelt izbucnind în râs. Fiul președintelui, Elliott, a plusat complet lipsit de tact, afirmând tare că armata SUA ar susține din plin execuțiile la comun.

Churchill a simțit că explodează fizic de furie. Fără să mai scoată un singur cuvânt, a părăsit masa trântind ușa și s-a retras într-o cameră alăturată. Stalin a plecat imediat după el. Cu un zâmbet subțire și calculat, l-a asigurat pe liderul britanic că totul fusese doar o glumă nevinovată spusă la un pahar. Dictatorul sovietic mima scuzele cu o abilitate actoricească absolut desăvârșită, dar scopul său fusese deja atins. Obținuse exact informația vitală de care avea atât de mare nevoie.

Testul se încheiase, iar rezultatele obținute erau perfecte pentru Moscova. Dictatorul sovietic înțelesese perfect anatomia puterii și punctele nevralgice ale partenerilor săi. Churchill era prea rigid, prins în principii demne și ancorat în valorile unei lumi vechi care pur și simplu nu mai dicta noile reguli ale jocului. În schimb, președintele american era pragmatic, vanitos și dispus să facă concesii morale gigantice doar pentru a menține iluzia falsă a unei prietenii personale. Stalin a realizat atunci, fără urmă de îndoială, că Roosevelt îl va sacrifica politic pe Churchill ori de câte ori va fi nevoie pentru a obține favorurile URSS. Zâmbetul președintelui îi oferise lui Stalin confirmarea supremă. Statele Unite nu se vor opune expansiunii dure sovietice în Europa de Est.

Din acea seară de la Teheran, atitudinea lui Stalin s-a schimbat radical. A devenit mult mai ferm și a obținut absolut tot ce și-a dorit. A obținut promisiunea invadării Franței la data exactă cerută de el, a forțat brutal acceptarea noilor granițe ale Poloniei, a primit mână liberă de acțiune în Balcani și și-a asigurat dominația asupra unei jumătăți de continent. Zeci de milioane de est-europeni aveau să plătească prețul tragic al acestui joc machiavelic. O glumă cinică i-a arătat monstrului că nimeni nu îi va sta în cale.