Evaluarea secretarului CSAT, generalul Sorin Cîrstea

A ajuns umbra lui Nicușor Dan, a doua lui natură. Mă întreb, de ce și-a tras președintele un asemenea blindaj, la ce îi folosește. Înainte de a fi numit secretarul CSAT, în locul generalului Șomordolea, Cîrstea a fost șeful PSYOP, Centrul de operații psihologice al MApN.

Sună pompos, ca la Pentagon. Sunt acțiuni planificate și destinate să influențeze emoțiile, motivele, credințele și comportamentul publicului țintă sau al forțelor adverse, fără a fi nevoie de confruntare fizică directă.

Induc confuzia, slăbirea voinței de luptă, demoralizarea inamicului sau obținerea sprijinului populației locale în teatrele de operații.

Fac parte din războiul informațional și sunt folosite în misiuni militare, combaterea terorismului, menținerea păcii sau gestionarea crizelor.

Cîrstea vine din Afganistan cu cea mai înaltă medalie, ordinul Ghazi Mir Bacha Khan, pe care a primit-o teoretic, pentru repurtarea unei victorii răsunătoare împotriva talibanilor.

La o cercetare a împrejurărilor în care a fost decorat, a reieșit că ordinul militar Ghazi Mir Bacha Khan se dă la kil de către președinții Afganistanului, militarilor și civililor care au combătut cu succes și pleacă în țările de origine.

Cu ordinul Ghazi au fost decorați generalii americani Andrew Poppas, comandantul Diviziei 101 Aeropurtate și Gary S. Patton; colonelul Donald F. Thompson, medic chirurg în cadrul Forțelor Aeriene ale SUA;

generalul german Egon Ramms, comandantul Joint Force Command Brunssum; generalii canadieni Alan John Howard; David Gordon Neasmith; Gary O’Brien etc. etc.

Cîrstea nu este nici măcar singurul român decorat cu ordinul Ghazi. Mai e și lt. col. Daniel Burlacu. Apoi, ordinul a început să fie dat și civililor.

Peter Prügel, fostul ambasador al Germaniei în Afganistan, a primit decorația în iunie 2020, la încheierea mandatului. Mi-e greu să speculez cum a fost folosită arma PSYOP în Afganistan de către forțele române,

de vreme ce armata de eliberare a talibanilor și-a recucerit țara în câteva luni, după ce forțele aliate păreau că dețin controlul asupra Afganistanului. Cei 300.000 de soldați afgani pregătiți de NATO,

pe sute de miliarde de dolari plătite de americani, și care au constituit nucleul armatei naționale afgane, nu numai că n-au luptat împotriva talibanilor, dar s-au predat acestora și au devenit în mare parte talibani.

Generalul Sorin Cîrstea vine practic înfrânt din Afganistan și medalia lui este în cel mai fericit caz o jucărie pentru nepoți. Recuperarea lui ca secretar al CSAT

are mai degrabă legătură cu departamentul specializat împotriva dezinformării și fake news-ului, creat în cadrul Administrației Prezidențiale.

Departament condus de consilierul de stat Martina Orlea, care activează în cadrul Departamentului Securității Naționale, adică în subordinea generalului Sorin Cîrstea.

Experiența de mare sculă PSYOP a lui Cîrstea, va fi folosită pentru a influența emoțiile, motivele, credințele și comportamentul publicului țintă de pe rețelele sociale,

public care a devenit mai nou, inamicul țintă al Administrației Prezidențiale. Plus că e mult mai ușor să lupți pe tik-tok împotriva țaței Mărie și a bădiței Ion, decât a talibanilor.