Ordinea în care Crin Antonescu a ajuns gunoiul nereciclabil care este

Ca ministru al Tineretului și Sportului, a semnat Hotărârea de Guvern prin care ștrandul tineretului și o droaie de terenuri din parcul Herăstrău au trecut din domeniul public în cel privat al statului.

A demonstrat încă din zorii democrației că a fost luat prizonier de sistem, care îl ține încătușat cu un lanț invizibil, legat de un par care nu se află nicidecum în ograda CNSAS, ci pe întinderile de praf neridicat ale arhivelor securității.

Cele mai mănoase terenuri au ajuns bineînțeles, sub controlul omului de afaceri Puiu Popoviciu, achitat recent de toate acuzațiile și scăpat de anii de pușcărie.

Pentru deranj, Puiu Popoviciu i-a vândut lui Crin Antonescu un apartament de 200 mp, cu mult sub prețul pieței.

În calitate de co-lider al USL și președinte interimar, Crin Antonescu a fost autorul moral în procesul de suspendare a lui Traian Băsescu.

Că ne convine sau nu, în funcție de limfa politică din vintre, acțiunea a fost catalogată de mediile politice internaționale, drept o tentativă de lovitură de stat din cauza metodelor accelerate utilizate.

Că ne place sau nu, alianța USL a fost văzută ca o îndepărtare de valorile liberale, fiind considerată o eroare politică care a afectat credibilitatea PNL pe termen lung.

Nașul alterării doctrinare a PNL este Crin Antonescu. Ce n-au reușit în anii ’90 SRI și Doi și-un sfert, prin fragmentarea PNL, a izbutit sistemul prin Crin Antonescu, să dilueze substanța mișcării liberale, în ciorba de potroace a USL-ului.

Restul e caterincă și rezonează perfect cu mireasma fanată a unui crin ținut artificial în viață în glastra SRI. Era un déjà-vu, când Crin Antonescu a fost împins de la spate de sistem să-l concureze cu șanse pe Nicușor Dan la prezidențialele din 2025.

Era un lucru de la sine înțeles, când în plină competiție electorală, Nicușor Dan l-a acuzat pe Antonescu că ar fi achiziționat un penthouse la un preț preferențial.

Sigur că da, în nordul Capitalei, și de la fostul șef al SRI, Virgil Măgureanu, cu care marele caracter care a maculat liberalismul, și care mai are tupeul să dea lecții liberalilor, s-a aflat într-o permanentă combinație operativă.