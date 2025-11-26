Analiză Iancu Guda

Mare pacat sa vad asta … noi romanii ne facem rau singuri adevaratul dusman este calul troian din interior, nu cel care doreste sa ne faca rau din exterior. Dezamagit sa observ ieri extrem de multe analize, aproape peste tot in presa, despre mesajul „taxele au crescut, incasarile la buget au scazut” cu atacuri pe incompetenta actualei guvernari. Toate argumentele false sau gresite, din rea intentie sau pur si simplu amatorism / superficialitate.
Explic mai jos de ce argumentele sunt gresite am desenat care este adevarul (tabel si cifre) + marturisesc: raman cu gustul amar similar cu dilema tatalui cu fiul si magarul: orice faci lumea va comenta si critica (poza generata cu Chat GPT 5.1): daca amandoi merg pe magar lumea critica ca nu au mila de magar, daca amandoi merg pe jos lumea rade de ei ca nu folosesc magarul, daca tatal merge pe jos lumea critica fiul ca nu are grija de batran, sau invers daca tatal nu are grija de copil si il lasa sa mearga pe jos.
Asa si cu taxele: daca NU erau majorate intram in JUNK (GARANTAT !) cursul se ducea spre 6 RON / EUR, inflatia +20% din cauza scumpirii importurillor, dobanzile +10% consum prabusit, somaj, recesiune, multe falimente .. si o AUSTERITATE SI MAI DURA (veniturile publice se prabuseau din cauza recesiunii) Era mai bine asa ???
Daca au majorat taxele, se face pentru prima data adevarata reforma la ANAF, se colecteaza mai bine, si se doreste reforma in administratia publice, eliminare pensii speciale si reforma companiilor de stat cu pierderi … din nou, NU E BINE cei deranjati care isi pierd privilegiile ataca pe absolut toate canalele, manipuleaza, denigreaza etc. pentru a reduce increderea in masurile asumate de guvernare.
Deloc intamplator (nu exista coincidente) ieri vedem o campanie anti TVA si anti guvern pe mesajul „au crescut taxele au scazut incasarile”. Argumentele toate GRESITE ECONOMIC:
– fie compara incasarile ian – sept desi TVA a fost majorat incepand cu 1 aug (nu izoleaza corect strict luna sept care reflecta activitatea din august)
– fie analizeaza incasarile din aug (imediat dupa majorare) desi rulajele se raporteaza in sept si TVA este scadent la plata 25 sept (unele companii chiar platesc TVA trimestrial)
– fie se refera la o singura taxa (acciza) si generalizeaza mesajul
ADEVARUL ECONOMIC ESTE EXPLICAT IN GRAFICUL SI SCHEMA DESENATA MAI JOS: trebuie izolat strict TVA incasat in luna septembrie 2025 (care reflecta activitatea din luna aug) si comparat cu luna sept 2024. Vedem o crestere a TVA cu 13% strict in sept 25 vs 24, in conditiile in care acesta trebuia sa creasca doar cu 8,8% (PERFORMANTA) avand in vedere urmatoarele ajustari:
– inflatia de 9.9% in septembrie
– cresterea TVA cu 10.5% incepand aug
– scaderea consumului de retail (-4% in aug)
– crestere imobiliare +50% in iulie vs media lunara H1 urmata de o prabusire in aug -60% (consum speculativ anticipativ cauzat de valoarea mare a tranzactiilor imobiliare si cresterea masiva a TVA de la 9% la 21%). Imobiliarele contribuie cu 13% la PIB si veniturile publice, inclusiv TVA.
Evident ca asemenea valuri (crestere masiva iulie si prabusire august afecteaza cifrele … trebuie doar sa vrei sa observi, sa poti sa intelegi si sa fii etic / cinstit ca sa spui adevarul economic).
observati ultimele doua puncte, consumul si tranzactiile imobiliare amplificate de efectul anticipativ de consum, crestere in iulie ca sa prinda TVA mai mic si scadere in august, mai ales la imobiliare.
Toate acestea trebuie luate in calcul. Incasarile TVA sunt pe un trend bun, trece valul consumului speculativ iulie / aug si se vad reformele ANAF: incasarile cresc mai repede decat preconizat, se depaseste bugetul de incasari lunar in ultimele 3 luni, trendul este bun.
TREBUIE DOAR SA VEDEM ACCELERAREA REFORMELOR IN SECTORUL PUBLIC (eliminare pensii speciale, disponibilizari cel putin 10% desi avem nevoie de 20%, reforma companiilor de stat etc.) ..deci pachete III si IV … si, mai trebuie ceva: ADEVARUL ECONOMIC ca sa ne facem bine, noi pentru noi.
Uite asa, am investit o ora astazi pentru aceste grafice, analize, generare poze etc. macar sa merite si sa inteleaga cat mai multi romani ADEVARUL ECONOMIC. Distribuie si amplifica, te rog
Hai, Romania!
26 - noiembrie - 2025