Analiză Iancu Guda

Mare pacat sa vad asta … noi romanii ne facem rau singuriadevaratul dusman este calul troian din interior, nu cel care doreste sa ne faca rau din exterior. Dezamagit sa observ ieri extrem de multe analize, aproape peste tot in presa, despre mesajul „taxele au crescut, incasarile la buget au scazut” cu atacuri pe incompetenta actualei guvernari. Toate argumentele false sau gresite, din rea intentie sau pur si simplu amatorism / superficialitate.

Explic mai jos de ce argumentele sunt gresiteam desenat care este adevarul (tabel si cifre) + marturisesc: raman cu gustul amar similar cu dilema tatalui cu fiul si magarul: orice faci lumea va comenta si critica (poza generata cu Chat GPT 5.1): daca amandoi merg pe magar lumea critica ca nu au mila de magar, daca amandoi merg pe jos lumea rade de ei ca nu folosesc magarul, daca tatal merge pe jos lumea critica fiul ca nu are grija de batran, sau invers daca tatal nu are grija de copil si il lasa sa mearga pe jos.

Asa si cu taxele: daca NU erau majorate intram in JUNK (GARANTAT !) cursul se ducea spre 6 RON / EUR, inflatia +20% din cauza scumpirii importurillor, dobanzile +10% consum prabusit, somaj, recesiune, multe falimente .. si o AUSTERITATE SI MAI DURA (veniturile publice se prabuseau din cauza recesiunii)Era mai bine asa ???

Daca au majorat taxele, se face pentru prima data adevarata reforma la ANAF, se colecteaza mai bine, si se doreste reforma in administratia publice, eliminare pensii speciale si reforma companiilor de stat cu pierderi … din nou, NU E BINEcei deranjati care isi pierd privilegiile ataca pe absolut toate canalele, manipuleaza, denigreaza etc. pentru a reduce increderea in masurile asumate de guvernare.

Deloc intamplator (nu exista coincidente) ieri vedem o campanie anti TVA si anti guvern pe mesajul „au crescut taxele au scazut incasarile”. Argumentele toate GRESITE ECONOMIC:

– fie compara incasarile ian – sept desi TVA a fost majorat incepand cu 1 aug (nu izoleaza corect strict luna sept care reflecta activitatea din august)

– fie analizeaza incasarile din aug (imediat dupa majorare) desi rulajele se raporteaza in sept si TVA este scadent la plata 25 sept (unele companii chiar platesc TVA trimestrial)

– fie se refera la o singura taxa (acciza) si generalizeaza mesajul