Forumul Naţional De Vocaţie Antreprenoare – Ediţia a VI-a Galaţi

Mai bine de 400 de antreprenori ai Galatiului, cuprinzand aproape toate ariile profesionale, au umplut sala Teatrului Muzical din Galati! CONAF Galați Noi, membrii, in calitate de gazde si organizatori pentru prima oara in aceasta formula, suntem recunoscatori pentru feedback-urile pozitive primite.

In sfarsit, realizam importanta apartenentei la comunitate, utilitatea deciziei de a forma conexiuni valoroase, si de a ne lasa inspirati de oameni cu perspective si principii sanatoase. Putem face asta impreuna, in cadrul organizatiei CONAF!

Si pentru ca am primit ieri „n” intrebari despre cum se face inscrierea ca membru in CONAF, daca sunt acceptate doar femei, etc., voi raspunde aici. In organizatie, activeaza atat femei cat si barbati antreprenori, deci, sunteti bineveniti domnilor. conaf.ro Nu trebuie decat sa completati adeziunea, o gasiti pe, si sa o trimiteti catre mine, sau una dintre colegele mele.

Cel mai simplu mod de a prezice viitorul, este ca tu insuti sa il cladesti!