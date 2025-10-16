IMM România, partener strategic în construirea primei infrastructuri naţionale de Inteligenţă Artificială

IMM România anunță lansarea primei infrastructuri naționale de Inteligență Artificială (AI), un proiect inițiat de ICI București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, în parteneriat cu un consorțiu de elită din mediul academic, de cercetare și industrie.

RO AI Factory ajută IMM-urile să treacă de la folosirea tehnologiei la crearea de soluții proprii bazate pe inteligență artificială, oferindu-le acces la resurse, instruire și suport specializat.

În calitate de partener al proiectului, IMM România, va conecta infrastructura de cercetare și mediul de afaceri, asigurându-se ca întreprinderile mici și mijlocii din România vor beneficia direct de această oportunitate strategică

IMM România își propune să contribuie activ la integrarea întreprinderilor mici și mijlocii în infrastructura națională de Inteligență Artificială astfel încât acestea să răspundă cât mai bine nevoilor reale ale mediului de afaceri. De asemenea, va susține organizarea unor sesiuni de informare, programe de formare și ateliere de lucru, facilitând conexiunea între mediul privat și resursele tehnice puse la dispoziție de AI Factory.

”Proiectul va pune la dispoziția IMM-urilor instrumente de calcul de înaltă performanță, prin computere specializate, platforme de date și suport tehnologic dedicat. De asemenea, inițiativa include servicii de consultanță pentru dezvoltarea de soluții proprii și programe de formare menite să susțină inovarea în rândul afacerilor locale”, a declarat Florin Jianu, președinte de onoare IMM România.