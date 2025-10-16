IMM ROMÂNIA PROPUNE ÎNGHEŢAREA SALARIULUI MINIM BRUT PE ŢARĂ PENTRU ANUL 2026

Raportat la condițiile economice și criza bugetară care afectează mediul de afaceri, întreprinderile au nevoie în acest moment de măsuri suport și nu de creșterea costurilor.

IMM România, confederație patronală reprezentativă la nivel național, solicită menținerea salariului minim brut pe economie la nivelul actual de 4050 de lei pentru anul 2026, având în vedere următoarele aspecte:

Creșterea costurilor cu forța de muncă într-o perioadă în care avem o mărire generalizată a taxelor și impozitelor pentru mediul de afaceri conduce în mod inevitabil la scăderea competitivității societăților românești. Mărirea numărului de insolvențe și scăderea consumului arată reculul economiei românești, fapt care crează o presiune suplimentară asupra IMM-urilor

În ultimii 3 ani salariul minim brut a crescut în mod constant peste rata inflației, astfel cum rezultă din datele INS, puterea de cumpărare a salariaților crescând în termeni reali. O nouă creștere a salariului minim brut pe țară, în contextul economic actual, caracterizată de instabilitate economică și fiscală, conduce la disponibilizări de personal, distorsionarea pieței prin concurența neloială făcută de munca nefiscalizată și reducerea investițiilor.

O modalitate de creștere a veniturilor salariale, fără o mărire nesustenabilă a costurilor pentru angajatori, este scăderea fiscalității pe forța de muncă, astfel având loc o creștere a veniturilor pentru salariați.

Creşterea salariului minim brut pe țară, de către Guvern, coroborat cu creșterea fiscalității și fără a se propune un pachet de măsuri de suport economic pentru IMM-uri, va conduce la transferul tuturor costurilor suplimentare pentru antreprenori, fapt care va determina creșterea prețului produselor și serviciilor întreprinderilor româneşti care va avea ca rezultat pierderea competitivităţii.

Marți, 21.10.2025, vă așteptăm la conferința de presă, de la ora 10.00, la sediul IMM România din Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, intr.1, București, pentru prezentarea rezultatului sondajului privind percepția angajatorilor asupra salariului minim în 2026