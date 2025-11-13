INFLAŢIA MĂRITĂ AFECTEAZĂ COMPETITIVITATEA IMM-URILOR

Cea mai recentă comunicare a INS privind inflaţia şi evoluţia preţurilor de consum: octombrie 2025 [1] arată următoarele:

indicele preţurilor de consum (IPC) în luna octombrie 2025 a crescut cu 0,5% față de luna septembrie 2025;

rata inflaţiei de la începutul anului a fost 9,0% (octombrie 2025 comparativ cu decembrie 2024);

rata inflaţiei în ultimul an a fost de 9,8% (luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024);

rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 – octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 – octombrie 2024) a fost 6,6%.

Analiza datelor arată o inflație de 9,8% în luna octombrie 2025 față de octombrie 2024, fapt care afectează IMM-urile în mod special prin creșterea costurilor de producție și diminuarea vânzărilor, având ca efect direct scăderea competitivității.

Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 față de octombrie 2024 a înregistrat creșteri în principal la:

– mărfuri nealimentare: energie electrică – 72,3%, reparaţii auto, electronice şi lucrări foto-16,57%, transport interurban CFR – 18,59%, rutier – 10,05%, servicii poştale – 12,5%, restaurante, cafenele, cantine – 12,6%, plata cazării în unităţi hoteliere – 9,5%, alte servicii cu caracter industrial -16,91%,

– mărfuri alimentare: fructe şi conserve din fructe -14,96%, fructe proaspete – 22,74%, zahăr, produse zaharoase şi miere de albine – 13,27%;

Cauzele principale care au generat creșterea inflației sunt:

– mărirea TVA-ului, începând cu august 2025, care a condus la scăderea puterii de cumpărare a firmelor, reducerea investițiilor și diminuarea consumului;

– creșterea accizei la combustibil și a prețurilor la energia electrică, a contribuit la menținerea inflației aproape de 10% și a determinat creșterea costurilor prețurilor produselor și serviciilor oferite pe piață;

– nereformarea administrației publice generează o creștere a cheltuielilor bugetare (cheltuielile la 9 luni au fost de 569,43 mld. lei, crescând în termeni nominali cu 11,2% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, iar veniturile încasate au fost de 466,95 mld. lei în primele nouă luni ale anului 2025, înregistrând o creștere de 12,3% față de anul anterior), rezultând un deficit de 102,47 mld. lei.

PROPUNERILE IMM ROMÂNIA PENTRU DEPĂȘIREA ACTUALEI CRIZE

IMM România a evidențiat în Carta Albă a IMM-urilor din România, 2025, principalele măsuri pentru susținerea IMM-urilor, în contextul actual caracterizat de creșterea fiscalității din Pachetul I de reforme, perturbări majore în lanțurile globale de aprovizionare, creșteri substanțiale de prețuri la energie, materii prime, produse și servicii, tranziția spre o economie verde și transformarea digitală:

Dezvoltarea unui mediu economic stabil – aplicarea de măsuri de politică care să atenueze inflația și revizuirea cadrului de guvernanță economică, vizând planurile fiscale-structurale naționale pe termen mediu, care combină reformele fiscale și politicile investiționale;

Încurajarea stimulentelor fiscale pentru tranziția verde – tranziția la o economie verde trebuie să se bazeze pe stimulente și susținerea IMM-urilor și nu pe sancționarea acestora;

Finanțare pentru investiții și dubla tranziție – digitală și verde;

Debirocratizare și simplificare – o nouă reglementare intră în vigoare doar atunci când o alta a fost scoasă, în paralel cu eliminarea procedurilor birocratice inutile, unificarea entităților care solicită și încasează diverse taxe;

Dl. Florin Jianu, Președintele IMM România, a declarat:

” În condițiile unei rate a inflației de 2,2% la nivelul Uniunii Europene și de aproape 10% în România, întreprinderile românești devin necompetitive pe piața unică. Este necesar să luăm în considerare și măsurile din statele UE, care, în perioade dificile, au implementat programe de susținere a IMM-urilor pentru stimularea investițiilor și reducerea poverii fiscale.”