Măsurile Ministerului Finanţelor nu permit antreprenorilor români să concureze cu multinaţionalele

Experții fiscali avertizează companiile că urmează o perioadă grea în care trebuie să fie atente la măsurile pe care le iau, dar și la clienții cu care lucrează, pentru că se așteaptă un val de insolvențe.

Nu în ultimul rând, se prognozează o reducere a consumului, pe fondul micșorării puterii de cumpărare a consumatorilor finali, în urma măsurilor de austeritate luate de guvernanți.

Companiile trebuie să se protejeze, iar, în primul rând, să fie atente să nu treacă de afaceri de 50 milioane de euro, pragul de la care se aplică impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) de 1%, avertizează specialiștii.

Afaceri mici

Avocatul și expertul fiscal Gabriel Biriș le recomandă antreprenorilor să fie prudenți în perioada următoare, dacă vor să reziste pe piață.

Așa de exemplu, ar fi bine să nu treacă de afaceri de 50 milioane de euro, pentru că li se aplică impozitul minim pe cifra de afaceri de 1%. Mai bine mai multe firme mici, bătaie mai mare de cap, dar altfel nu se poate.

„Trebuie să vă protejați. În primul rând, să nu care cumva să deveniți măricei, ca principiu. Țara și Guvernul vă vrea mici ca să nu puteți concura cu multinaționalele, să nu treceți de 50 de milioane de euro, dacă ați trecut de 50 milioane de euro putem discuta să vedem cum reparăm …Este greu în producție să ai marje de profit de peste 6,25% din cifra de afaceri. Mai faceți-vă o firmă pe lângă, mai mutați contracte”, a declarat pentru Termene.ro Gabriel Biriș.

La începutul lunii septembrie, Coaliția de guvernare a decis să păstreze IMCA, care se aplică la companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro pe an, cu toate că inițial Ministerul de Finanțe dorea să elimine IMCA și să păstreze doar plata firmelor afiliate pentru multinaționale.

Totodată, se va aplica și mecanismul pregătit anterior să înlocuiască IMCA, însă acesta nu va mai fi aplicat tuturor multinaționalelor, cum se intenționa, ci doar celor cu afaceri sub 50 de milioane de euro, care nu intră nici acum sub incidența IMCA.

Astfel, proiectul taxării companiilor afiliate ale multinaționalelor nu va mai fi aplicat și va fi păstrat IMCA.

MCA, introdus în 2023 și aplicabil din 1 ianuarie 2024, impune un impozit minim de 1% din cifra de afaceri dacă impozitul pe profit era mai mic.

Prudență

În același timp, Gabriel Biriș atrage atenția și cu privire la riscul ca în scurt timp să apără multe insolvențe, iar plățile să întârzie foarte mult, în contextul actual.

„Grijă mare cu cine lucrați, pentru că încep să explodeze „fantomele” din piață, grijă mare cu cash-flow-ul, deoarece este foarte probabil să vedem o reducere a consumului, poate de la 19% la 21% nu se vede așa de mult, dar avem creștere și de la 5% la 21%, s-au majorat prețurile la energie, au crescut cotele de TVA, se măresc impozitele locale de la anul. Chiar dacă nu sunt sume foarte mari, se adună, aceasta va reduce puterea de cumpărare semnificativ a consumatorilor finali. Deci, prudență, grijă mare și cu clienții, nu-i lăsați să întârzie plățile că vor fi multe insolvențe”, avertizează Biriș.

Chiar dacă nu este de acord cu multe dintre măsurile de austeritate la care au recurs autoritățile în ultima vreme, expertul fiscal recunoaște că există și unele care chiar au sens. „Problema este că nu vezi o strategie, o direcție, nu vezi așa o abordare de 360 de grade”, spune Biriș.

Modificări fiscale

Începând cu data de 1 ianuarie 2025, a fost eliminată scutirea de impozit pe venit de 10% pentru veniturile salariale brute de până la 10.000 lei și contribuția la Pilonul II de pensii pentru angajații din IT, construcții, agricultură și industria alimentară.

Anul 2025 a adus apoi și alte modificări importante pentru mediul de business. De la 1 august 2025, România a majorat acciza la carburanți, băuturi alcoolice și tutun și a trecut oficial la un nou regim de TVA. Astfel, sistemul fiscal românesc a adoptat două cote distincte de TVA: o cotă standard de 21% și o cotă redusă de 11%, aplicabilă unui spectru larg de bunuri și servicii esențiale, în special produse alimentare și servicii cu impact social.

De asemenea, TVA-ul pentru locuințe s-a mărit la 21% cu observația că se mai poate aplica pentru încă un an de zile cota redusă de 9% în anumite cazuri. Persoanele care au avut un antecontract semnat până la 1 august 2025 cu livrare până la 1 august 2026 beneficiază de TVA de 9%.