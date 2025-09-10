STRABAG implementează unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din România în calitate de antreprenor general

Parcul eolian de 140 MW este cea mai mare instalație de energie regenerabilă din regiunea Moldova

Proiectul se află acum în faza de instalare a celor 23 de turbine eoliene

Odată finalizat, parcul eolian va furniza energie curată pentru aproximativ 62.000 de gospodării pe an

09 septembrie 2025, București: STRABAG România a atins o etapă importantă în cadrul proiectului parcului eolian Deleni, parte a clusterului Prowind North din județul Vaslui. Proiectul a fost încredințat STRABAG în calitate de antreprenor general de către PPC Renewables Romania. Acesta a intrat acum într-o fază cheie: instalarea a 23 de turbine eoliene GE Vernova, fiecare cu o capacitate de 6,1 MW.

Cu o capacitate instalată totală de 140 MW, Parcul Eolian Deleni este cea mai mare centrală de energie regenerabilă din regiunea Moldova și unul dintre cele mai importante proiecte de acest gen din România. Când va deveni operațională la sfârșitul anului 2025, instalația va genera aproximativ 370 GWh de energie verde anual, suficientă pentru a alimenta 62.000 de gospodării și pentru a reduce emisiile de CO₂ cu aproximativ 215.000 de tone pe an.

”Suntem mândri să vedem cum acest proiect de referință progresează conform planului și intră în cea mai vizibilă etapă a construcției”, a declarat Herbert Schuster, Commercial Subdivision Manager la STRABAG România. „Instalarea celor 23 de turbine marchează un punct de cotitură în proiect și aduce România cu un pas mai aproape de obiectivele sale în materie de energie regenerabilă.”

De la începerea construcției în luna martie, STRABAG România a efectuat ample lucrări civile, de infrastructură și electrice care au pus bazele actualei faze de instalare a turbinelor. Echipa a construit toate fundațiile celor 23 de turbine eoliene, folosind peste 2.300 de tone de oțel de armare și 28.000 m³ de beton. În paralel, au fost finalizați peste 36 de kilometri de drumuri tehnologice, aproape 386.500 m² de platforme din piatră concasată și drumuri de acces pentru a asigura accesibilitatea completă a amplasamentului.

Pentru a asigura un drenaj adecvat și gestionarea apei, STRABAG a construit, de asemenea, 19 canale de scurgere cu o lungime totală de 160 de metri și a excavat peste 35.500 de metri de șanțuri și canale de drenaj. Lucrările au necesitat un total de 480.000 m³ de terasamente, inclusiv excavații și umpluturi.

În plus față de componentele civile și de infrastructură, a fost pusă în aplicare coloana vertebrală electrică a proiectului. Aceasta include instalarea a 110 kilometri de cabluri de medie tensiune și 37 de kilometri de cabluri de fibră optică, precum și construirea a trei stații de transformare și a unei substații de interconectare în satul Banca.

Proiectul Deleni Wind Farm diversifică producția de energie eoliană a României dincolo de zona Dobrogea, consolidând stabilitatea rețelei și securitatea energetică. De asemenea, aduce beneficii directe comunităților locale din Deleni, Costești și Bogdănești, prin crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și venituri fiscale pe termen lung.

STRABAG SE este un grup tehnologic european pentru servicii de construcții, lider în inovație și putere financiară. Activitățile noastre acoperă toate domeniile industriei construcțiilor și acoperă întregul lanț valoric al construcțiilor. Creăm valoare adăugată pentru clienții noștri prin adoptarea unei viziuni de la un capăt la altul al construcției pe întregul ciclu de viață – de la planificare și proiectare la construcție, exploatare și gestionarea instalațiilor până la reamenajare sau demolare. În toate activitățile noastre, ne asumăm responsabilitatea pentru oameni și mediu: Noi modelăm viitorul construcțiilor și facem investiții semnificative în portofoliul nostru de peste 250 de proiecte de inovare și 400 de proiecte de sustenabilitate. Prin munca grea și dedicarea celor aproximativ 86000 de angajați ai noștri, generăm un volum anual de producție de aproximativ 19 miliarde EUR.

Rețeaua noastră densă de filiale din diferite țări europene și de pe alte continente ne extinde aria de operare mult dincolo de granițele Austriei și Germaniei. Lucrând împreună cu parteneri puternici, urmărim un obiectiv clar: să proiectăm, să construim și să operăm proiecte de construcții într-un mod care protejează clima și conservă resursele. Mai multe informații sunt disponibile la www.strabag.com

STRABAG activează pe piața românească din 1991, stabilindu-și sediul central în București în 1994. În prezent, Grupul STRABAG are filiale în toate regiunile importante ale României și activează în toate sectoarele de construcții, în special în segmentele de infrastructură de transport, construcții de clădiri și inginerie civilă, precum și în proiecte de construcții de mediu. STRABAG România a încheiat anul 2024 cu o creștere a portofoliului de comenzi de 32%, până la 653 de milioane de euro.