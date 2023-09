Astăzi s-a umplut paharul: al umilinţelor, al jignirilor, al atacurilor indirecte la persoană

Astăzi, acum, mă ridic și spun:

SUNT ASISTENTA MEDICALĂ ȘI SUNT FOARTE MÂNDRĂ DE ASTA!

Am obosit să fim ostracizați: în stația de autobuz, în taxi, în restaurant, în magazin, pe plajă, toată lumea este revoltată pe sistemul sanitar de…, pe nesătuii de doctori, pe proastele de asistente.

Când ma întreba cineva ce lucrez și spuneam că sunt asistentă, ba mai mult, la spital, toate nemulțumirile interlocutorului se revărsau asupra mea, de parca eu aș fi fost cea care eram de vină sau în a cărei putere stătea schimbarea. Indiferent că e vorba de medici, asistenți, învățători, profesori, polițiști, funcționar public, societatea sare la jugulara noastră. Suntem huliți, jigniți indirect (că nu au curajul să spună în față), fiind incluși în generalizări.

Acuma spun: AJUNGE!

Am studii ca orice ITist, avocat, inginer sau altă categorie profesională respectată.

Nu voi mă plătiți, ci eu muncesc pentru acești bani. Când toată lumea doarme, eu veghez. Când voi stați cu copiii în pat duminică dimineața și vă alintați, când voi deschideți cadouri de Crăciun, când voi beți șampanie de Revelion, eu sunt la spital.

Nu pentru că sunt mai slab dotată intelectual am ajuns “doar o asistentă”, ci pentru că asta mi-am dorit.

De azi nu mai accept să fiu jignită profesional.

Da, există neprofesioniști, în toate domeniile. Dacă vreți sa luați atitudine, vă încurajez. Dar NOMINAL. Nu vă mai ascundeți lașitatea în spatele generalizărilor.

Ați întâlnit o asistentă neprofesionistă, luați atitudine față de acea persoană! Direct, pe loc, punctual. Dar într-o manieră decentă, civilizată.

Nu mai generalizați!

Nu mai judecați alți profesioniști dacă nu aveți cunoștințe, poate doar din perspectivă umana!

Și nu mai acuzați sistemul de slăbiciune! Sistemul suntem noi, fiecare dintre noi! De noi depinde schimbarea.

De azi înainte, cei care în continuare veți continua sa ne judecați în bloc, ca pe o turmă, puteți sa mă ștergeți din lista voastră de prieteni.

Pentru că sunt o asistentă medicală pregătită, onestă și umană și sunt al naibii de mândră de asta!