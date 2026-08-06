Încerc să pricep. Să presupunem că aveți dreptate și Georgescu este cel dorit de Dumnezeu să ne conducă și nu un șarlatan mitoman cum îl vedem noi, nemernicii, plătiții, proștii, ticăloșii, globaliștii, sorosiștii, reptilienii, pervertiții și tot restul de invective cu care, creștinește, ne fericiți. Să presupunem de asemenea că Potra legionarul ăla care omora oameni pentru bani, cel care îl finanța pe Călin, este și el sfânt, că Douglas Anderson mafiot, vânzător de armament, șarlatan și el finanțator al lui Georgescu este în fapt dac neaoș care a ajuns american, că Osman Eldis cel care o plătea pe un contract fals pe Cristela este om de afaceri get, cinstit și nu un hoțoman iar toți foștii securiști din jurul lui Georgescu sunt îngerii patrioți puși de Bunuțul să apere țărișoara. Ei bine, voi spuneți că sunteți poporul și că sunteți majoritari și cum tot spune Călin Georgescu cei iubiți de Dumnezeu. Ce ați făcut voi să vă fie mai bine? Că înjurăturile agramate nu fac bine nimănui. Ce sat ați ajutat? Ce heleșteu ați făcut? Ce cai ați crescut? Ce energie și hrană ați produs? Și de ce rugăciunile voastre nu funcționează? Sau vreți să vă fie rău?

Aici o poză cu un fost turnător la securitate și un șpăgar dovedit care ieri s-a rugat să înceteze seceta. Faptul că în poză biserica pare să cadă peste ei, că preașpăgarul șef, cucernicul cu o mașină de super lux, se roagă pe un covor și restul lingăilor lui pe pământ desigur nu o să vi se pară ciudat. Așa cum nu vi se pare ciudat că Georgescu a trăit toată viața lui din bani publici din sinecuri primite de la unii dintre cei mai corupți și nemernici politicieni pe care i-am avut. Că apoi a stat zece ani la Viena – capitala spionajului rus unde nu știm și omul refuză să spună din ce a trăit și unde nimeni, dar nimeni nu l-a văzut vreodată la vreo biserică așa cum nu l-a văzut nimeni într-o biserică până acum vreo trei patru ani și că a mințit că a fost director la ONU și șef la Clubul de la Roma. Că a fost angajat ilegal de un tartore al PSD pe poziție de conferențiar la un râs de universitate la Pitești deși nu ar fi avut ce să caute într-o astfel de poziție și că a mințit că era profesor universitar. Dar nu, nu, voi nu aveți nevoie de dovezi, că doar nu sunteți smintiți de un șarlatan. Nu, suntem noi niște nemernici plătiți să vă denigrăm pogorârea lui Ștefan cel Mare și mai ales sfânt pe plaiurile neolegionarismului românesc.