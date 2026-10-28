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logoImpact EST anul XXIII – 2026, nr. 1076 - 31.10.2026

Șeful sublim al lui Nicușor Dan și comandantul suprem al lui Luca Niculescu

Actorii văzuți ai puterii par proiecții ale unei forțe invizibile care îi împinge de la spate. Suntem spectatorii unei reprezentații de holograme, în care puterea reală nu este nici a președintelui, nici a premierului demis și, cu atât mai puțin, nici a premierului desemnat.
Aranjamentele sunt făcute în spatele scenei. Selecționerul echipei guvernamentale este doar unul dintre actorii nevăzuți ai acelei forțe invizibile. Numele echipei au fost date în plic și acceptate fără crâcnire de hologramele proiectate pe scenă, care interpretează roluri după un scenariu scris într-un laborator de inginerie socială.
Dacă Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Luca Niculescu nu au niciun amendament la propunerea de vicepremier și ministru de Interne, ne pierdem vremea de pomană cu niște cabotini de mâna a treia, cărora le cerem de pomană să conducă treburile publice și să se absolve de sarcinile din mapa profesională.
Pentru prima dată în cei 36 de ani de la revoluție, România este condusă aproape la vedere de cabala șantajiștilor, a căror putere reală constă în suportul constrângerilor, dosarul: de colaborator, de corupție, de probleme sexuale, de relații suspecte.
Regimurile anterioare au avut tăria să semneze și, apoi să recunoască faptul că au semnat, protocoale de colaborare între SRI și aproape toate componentele puterii judecătorești. Actualul regim nu are tăria morală să recunoască faptul că a cedat prerogativele puterii prezidențiale, executive, legislative și judecătorești, comitetului director al cabalei șantajiștilor.
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Cornel Ivanciuc, postare pe Facebook 29 - octombrie - 2026

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