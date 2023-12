Cetăţeni de Onoare ai municipiului Galaţi

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a înmânat astăzi distincția de Cetățean de Onoare al municipiului Galați pentru opt personalități care s-au remarcat prin performanță în diferite domenii de activitate și au promovat orașul la nivel național și internațional. Titlurile au fost acordate prin votul Consiliului Local al municipiului Galați în anii 2022 și 2023.

Ceremonia s-a desfășurat la Casa Artelor, iar momentul a fost completat de colindele susținute de Corul Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin”.

Distincția de Cetățean de Onoare al municipiului Galați le-a fost acordată următoarelor personalități:

Nicolae Mărăndici este recunoscut pentru rezultatele deosebite în întreaga sa carieră sportivă, fiind în prezent președintele Federației Române de Karate Tradițional. Este premiat la numeroase competiții prin intermediul cărora a promovat Galațiul atât pe plan intern, cât și internațional. În afara funcțiilor de conducere deținute la Federația Română de Karate Tradițional, membru fondator, președinte și vicepreședinte, s-a remarcat și ca antrenor emerit în această îndrăgită ramură sportivă.

Titlul s-a acordat postum lui Mihai Gheorghe, cunoscut lumii artistice sub pseudonimul de „Coron”, o personalitate a culturii și învățământului gălățean, profesor și coordonator de lucrări de educație plastică. Prin lucrările sale, a adus un nou suflu în mișcarea plastică de la Dunărea de Jos, iar prin expozițiile sale din țară și străinătate din întreaga sa carieră artistică a obținut rezultate remarcabile. A fost unul din cei mai valoroși pictori ai Galațiului, membru din 1990 al Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Galați, premiat cu diploma de excelență la Festivalul Internațional A.R.T.E, Gala Artelor, și pentru întreaga sa carieră.

Mihăiță Hanghiuc, unul dintre marile talente fotbalistice ale Galațiului, s-a bucurat de o îndelungată carieră în prima divizie a țării, fiind considerat o legendă a echipei Oțelul alături de care a învins celebra grupare Juventus Torino în Cupa UEFA (scor 1-0, 7 septembrie 1988). Cu naționala sub 21 de ani a României, a fost medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale de Tineret din Australia (1981), fiind singurul gălățean care s-a bucurat de o asemenea performanță, pentru ca după retragerea din activitatea de sportiv să dețină funcții de conducere în cadrul secțiilor de fotbal și handbal ale Clubului Oțelul Galați.

Mircea Marian Petria, atlet paralimpic de Cartea Recordurilor, multiplu medaliat paralimpic, este recunoscut la nivel mondial pentru rezultate remarcabile obținute de-a lungul întregii sale cariere sportive. A obținut titluri importante la campionatele naționale și internaționale de atletism. A participat la cea mai lungă ștafetă din lume (3.094 km), probă desfășurată la Jocurile Paralimpice din Londra, are prezențe remarcabile la Campionatele Europene și Mondiale de Atletism, promovând astfel imaginea Galațiului pe diferite colțuri ale planetei.

Adrian Mihail Nistor este absolvent al liceului „Vasile Alecsandri”, primul pe lista de admitere la Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, și-a câștigat o remarcabilă notorietate prin activitatea sa de peste 25 ani depusă în sprijinul îmbunătățirii calității vieții pacienților. General de brigadă, șef de clinică, doctor în Științe Medicale, cadru didactic asociat la Catedra de Chirurgie a Facultății de Stomatologie din cadrul U.M.F „Carol Davila”, reprezintă una dintre valorile incontestabile ale Galațiului.

Cătălina-Diana Popa – profesor Merito – este profesor de limba şi literatura română la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați, doctor în Ştiinţe umaniste, autor de manuale auxiliare și școlare, coordonator a numeroase proiecte cultural-educative și de ateliere de peer–education, storytelling, scriere creativă și photo–voice pentru dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor și adolescenților. Se bucură de o aleasă apreciere pentru rezultatele remarcabile obținute în activități umanitare și comunitare, ca speaker și trainer în cadrul unor conferințe naționale și internaționale (TEDx, Edu Magic, Super Teach), este membru în delegația Open World Leadership Center în Statele Unite ale Americii (2022) și la Summitul Romanian Bussiness Leaders (2019, 2021, 2022). Pe scurt, așa cum se descrie, crește oameni. Oameni pentru Galați.

Cristian Onofrei, un jandarm de frunte, își onorează uniforma, colegii și familia prin valorile promovate și prin contribuția adusă comunității, fiind implicat în numeroase cauze umanitare. Ca un adevărat „erou al faptelor bune”, așa cum pe bună dreptate este supranumit, Cristian Onofrei a organizat peste 100 de evenimente caritabile și sportive, promovând cu mândrie numele Galațiului. În 2016, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române i-a acordat insigna onorifică „Jandarmul de onoare al anului”.

Michael Davidson, prof. univ. dr. la Mount Sinai School of Medicine New York, recunoscut atât pe plan național, dar și internațional, și-a construit o remarcabilă carieră în sfera psihiatriei. Se remarcă prin activități de management educațional, de cercetare, dezvoltare și inovare, fiind membru a numeroase asociații internaționale de profil. Este președinte de onoare al „European Conference of Psychiatry and Mental Healt” Galatia, conferință care are loc anual la Galați, sub egida Universității „Dunărea de Jos” din Galați – Facultatea de Medicină și Farmacie și a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”. În primăvara anului 2023, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.