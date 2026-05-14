Ceaușescu a demolat 63 de sinagogi din Bucureștiul evreiesc între 1980-1989 – cea mai mare comunitate evreiască urbană a Europei Centrale a fost ștearsă fizic de pe hartă pentru a face loc Casei Poporului

În interbelic, evreii formau 11% din populația Bucureștiului – aproape 100.000 de oameni. Era cea mai mare comunitate evreiască urbană din toată Europa Centrală.

Inima vieții lor – cartierul Văcărești-Dudești. O zonă vastă pe malul stâng al Dâmboviței, având ca ax central Calea Văcărești și Calea Dudești.

Sute de străzi cu nume care astăzi nu mai există – Sfântul Ioan Nou, Banu Mărăcine, Sfântul Nicolae Jitnița, Adam Goldfaden, Cauzași, Labirint.

Doar pe strada Mămulari erau 5 sinagogi simultan. Pe Calea Văcărești – alte 12. În cartier total – peste 60 de sinagogi și temple iudaice active.

Era „Cartierul Idiș” al Bucureștiului – unde se vorbea idiș pe stradă, unde se serveau sarmale kosher, unde primii actori ai Teatrului Evreiesc de Stat (TES) jucau pe limba mamelor lor.

Totul începuse în secolul XVIII. Primii evrei aşkenazi (din Polonia, Galiția, Bucovina) se stabilesc la marginea Bucureștiului între 1700-1750. Zona aleasă – mlaștina de pe malul stâng al Dâmboviței.

În 1812 – prima sinagogă mare. În 1846 – „Cahal Grande” (Templul Sefard Mare). În 1848 – Sinagoga Malbim (cea mai mare ortodoxă). În 1850 – Templul Unirea Sfântă. În 1867 – Templul Coral.

Comunitatea creștea exploziv. În 1890 – 25.000 evrei. În 1910 – 50.000. În 1930 – 95.000 (11% din populația capitalei).

Erau mici comercianți, croitori, cizmari, tinichigii, frizeri. Săraci, dar cu o viață culturală vibrantă – cafenele cu samovare, ziare în idiș, teatre, școli iudaice.

Doar cei care au trăit acele vremuri pot înțelege cu adevărat ce însemna în Bucureștiul anilor ’30 să mergi pe Calea Văcărești într-o vineri seara, să auzi rugăciunile de Șabat din 60 de sinagogi simultan, să simți mirosul de challah proaspăt din zecile de brutării kosher – exact aceasta era atmosfera unică pe care comuniștii lui Ceaușescu au șters-o pentru totdeauna în doar 9 ani.

Prima lovitură – 21-23 ianuarie 1941. Rebeliunea legionară. Sinagogile arse cu metode sistematice.

„Cahal Grande” – incendiat. Templul Beth Hamidras – distrus. Templul „Ca’al Cicu” – ars. Sinagoga Mare Poloneza – vandalizată. Pogromul Bucureștiului – 125 evrei uciși, sute de sinagogi devastate.

A doua lovitură – cutremurul din 4 martie 1977. Multe clădiri vechi din cartier – prăbușite sau grav avariate. Statul comunist – decizie cinică: nu reabilitează, ci demolează.

A treia lovitură – cea finală. În 1978, Ceaușescu decidea construirea „Centrului Civic” cu Casa Poporului. Locul ales – exact pe cartierul evreiesc Văcărești-Dudești.

Decizia oficială – 1981. Demolările – începeau în 1982. Sistematic. Implacabil. Bulldozere zilnice. Familii evacuate forțat în blocuri din periferia Bucureștiului.

Te-ai întrebat vreodată cum era să fii bătrân evreu de 70 de ani în primăvara lui 1985, să fii crescut într-o casă de pe Calea Văcărești unde te-ai născut, să vezi cum bulldozerul comunist demolează simultan casa ta și sinagoga unde te rugai de copil – exact aceasta a fost odiseea finală a celor 100.000 de evrei români din Bucureștiul interbelic.

Demolările – sistematic distrugătoare. Sinagoga Malbim (1848, cea mai mare ortodoxă) – rasă în 1985. Templul Fraterna (1887) – demolat în 1985. Sinagoga Mare Spaniolă – distrusă.

Total bilanț Ceaușescu (1977-1989) – 63 sinagogi și temple iudaice distruse. Plus 28 biserici creștine ortodoxe. Plus mii de case istorice ale evreilor.

500 de hectare din Bucureștiul vechi – șterse de pe hartă. 40.000 familii evacuate forțat (români și evrei). Bulevardul Unirii (8 km lungime) – construit pe ruinele cartierului evreiesc.

Casa Poporului – construită exact pe Dealul Arsenalului. Aici fusese inima sefarzilor (evreii originari din Spania).

Salvarea miraculoasă – doar 4 sinagogi. Templul Coral – salvat datorită inscripției pe lista monumentelor istorice (Academia Română). Sinagoga Mare – salvată pentru că era cea mai mare. Templul Unirea Sfântă – salvat pentru Muzeul de Istorie a Evreilor (din 1978). Sinagoga Mare Poloneza – salvată miraculos.

Plus Teatrul Evreiesc de Stat (TES) – singurul teatru evreiesc profesionist din lume, fondat la Iași în 1876 de Avram Goldfaden, mutat la București. Salvat datorită presiunilor americane (Ceaușescu voia clauza națiunii celei mai favorizate).

Cele 4 sinagogi salvate sunt astăzi singurele mărturii arhitecturale ale celor 63 distruse.

Astăzi, când mergi pe Bulevardul Unirii din București și vezi blocurile masive comuniste pe ambele părți, e aproape imposibil să ne imaginăm că aici, sub picioarele tale, până în 1985, era inima cea mai vie a iudaismului european – 60 de sinagogi pe câteva sute de hectare, 100.000 de evrei vorbind idiș pe străzi, cea mai mare comunitate evreiască urbană a Europei Centrale.

Iar când vezi astăzi în Templul Coral (singurul rămas în picioare în mod intact) o expoziție foto cu fotografiile alb-negru ale sinagogilor demolate – Cahal Grande, Malbim, Beth Hamidras, Fraterna – înțelegi că Ceaușescu nu a demolat doar clădiri, ci a șters memoria fizică a unei civilizații care trăise în Bucureștiului 250 de ani.

Cea mai mare distrugere de patrimoniu evreiesc din Europa post-Holocaust – mai mare decât cea din Varșovia comunistă, decât cea din Budapesta sovietică – 63 de sinagogi rase pentru a face loc megalomaniei unui dictator care visa să rivalizeze cu Coreea de Nord.