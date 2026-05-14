Un aventurier grec din insula Samos a uzurpat tronul Moldovei în 1561 – și a fondat la Cotnari prima școală de tip universitar din spațiul românesc, cu profesori germani și predare exclusiv în latină.

În noiembrie 1561, în Bătălia de la Verbia, un mercenar grec necunoscut zdrobea armata domnitorului moldovean Alexandru Lăpușneanu și se proclama nou Domn al Moldovei.

Numele lui – Iacob Heraclide. Născut Vasilico (Basilico) – în jurul anului 1511, pe insula Samos sau Rhodos, Grecia. Era de origine bizantină, descendent al nobilimii rhodiene.

Aventurier global. Studiase medicina la Universitatea din Montpellier (Franța). Lucrase ca scrib la Vatican. Era cavaler și conte palatin al Sfântului Imperiu Roman.

Vorbea fluent 8 limbi – greaca, latina, italiana, franceza, germana, spaniola, ebraica, turca. Fost camerier al lui Carol al V-lea Habsburgul.

Se proclama „Despot de Samos și Paros” (titulatura grecească pentru „Domn”). Ulterior – în istoria românească devenise „Despot Vodă”.

Era cea mai improbabilă figură posibilă pentru tronul Moldovei. Și totuși – a domnit 2 ani. Și a schimbat țara pentru totdeauna.

Totul începuse cu o falsificare genealogică spectaculoasă. Iacob Heraclide pretindea că este descendent al dinastiei sârbești Brankovic.

Mai mult – susținea că este nepot îndepărtat al domnitorilor moldoveni anteriori. Era pretenția lui asupra tronului Moldovei.

În realitate – nicio legătură. Era un grec aventurier oportunist. Dar avea ceva ce alți pretendenți nu aveau – sprijin internațional masiv.

Habsburgii (Curtea Vienei) – îl protejau ca un agent loial. Polonia (în special nobilul Albert Laski) – îi finanța armata. Imperiul Otoman (Sultanul Suleiman) – acceptase numirea în schimbul tributului.

Plus – era protestant (luteran). Avea sprijinul protestanților europeni care voiau extinderea Reformei spre Est.

Doar cei care au trăit acele vremuri pot înțelege cu adevărat ce însemna în 1561 ca un grec aventurier din Samos să devină Domnul Moldovei datorită sprijinului combinat al Habsburgilor catolici, polonezilor protestanți și otomanilor musulmani – exact aceasta era diplomația imposibilă a secolului XVI care permitea unui mercenar să cucerească un stat creștin ortodox.

Pe 18 noiembrie 1561 – Despot Vodă era încoronat oficial Domn al Moldovei la Suceava.

Cele două coroane – confirmate istoric. Una pentru Țara de Sus a Moldovei, alta pentru Țara de Jos. Ambele – fabricate special pentru ceremonie.

A păstrat ortodoxia ca religie de stat – era prudent. Dar a permis libertatea protestantă. Pentru prima dată în istoria Moldovei, luteranismul era legal.

Reformele administrative – rapide. Sistem monetar nou – ducat, taler, florin, dinar, obol. Monede bătute la Suceava de meșterul sas Wolffgang („Lupul Sasul”).

Era prima monetărie românească modernă. Banii lui Despot Vodă – astăzi extrem de rari, valorând 5.000-10.000 euro per piesă pentru colecționari.

Marea reformă – Schola Latina de la Cotnari. Anul 1562-1563. Era prima școală de tip universitar din întregul spațiu românesc.

Locația – Cotnari, târgul vinurilor din nordul Moldovei. Aproximativ 50 km nord de Iași. Zona aleasă – bogată, vinul de Cotnari era deja celebru, climatul plăcut.

Modelul – colegiile umaniste protestante din Wittenberg și Königsberg. Despot își construise în tinerețe rețeaua intelectuală europeană pentru această ambiție.

Limba de predare – exclusiv latina. Niciun cuvânt în slavonă (limba bisericească ortodoxă) sau română. Era obligatorie pentru elită.

Programul de studii – logica, retorica, gramatica latină, filosofia (Aristotel), matematica, astronomia, teologia protestantă, dreptul roman.

Profesorii – aduși personal de Despot din Germania. Conducător – Johannes Sommer (1542-1574), umanist sas, viitor biograf al lui Despot.

Sommer scria mai târziu – „Despot Vodă era un mecena al artelor și științelor cum nu mai văzuse Moldova niciodată”.

Numărul exact al studenților – între 100-200. Erau fii de boieri moldoveni, plus tineri trimiși special din Polonia, Lituania, Transilvania.

Estimarea de 4.000 studenți europeni este o exagerare romantică – școala era mică, cel mult 200 elevi simultan, dar nivel academic foarte ridicat pentru epocă.

Te-ai întrebat vreodată cum era să fii fiu de boier moldovean în primăvara lui 1563, să fii trimis de tatăl tău la Schola Latina de la Cotnari, să asculți cursuri de filosofie aristoteliană în latină ținute de un profesor sas adus din Wittenberg – exact aceasta era prima formă de învățământ universitar pe pământ românesc, dispărut tragic odată cu sfârșitul domniei lui Despot.

Biblioteca personală a lui Despot Vodă – una dintre cele mai mari biblioteci private ale Europei Centrale. Peste 2.000 de cărți rare.

Conținut – clasici greci și latini, lucrări umaniste italiene, Biblia în multiple traduceri (latină, greacă, ebraică, germană), tratate de medicină.

Era vârful absolut al culturii europene aduse în Moldova. Niciun domnitor moldovean anterior nu avea o astfel de bibliotecă.

Tipografia de la Cotnari – proiect aprobat în 1562. Era a doua tipografie românească după cea de la Sibiu. Niciodată finalizată din cauza asasinării lui Despot.

Domnia – se prăbușea rapid din cauza taxelor mari. Despot avea nevoie de bani pentru tributurile către turci, plățile mercenarilor, întreținerea curții luxoase.

A introdus impozite suplimentare pe boieri și clerul ortodox. A topit chiar argintăria bisericilor pentru a bate monede.

Boierii ortodocși – furibunzi. Crearea Scholei Latine – văzută ca atac asupra tradiției ortodoxe. Sprijinul protestant pentru Despot – perceput ca apostazie.

Conspirația finală – condusă de Ștefan Tomșa, hatmanul moldovean. Asediul cetății Suceava (octombrie-noiembrie 1563).

Pe 5 noiembrie 1563 – Despot Vodă era trădat de propriii săi mercenari. Capturat. Executat public la Areni (lângă Suceava).

Ștefan Tomșa l-a omorât personal cu sabia. Capul – tăiat și expus pe poarta cetății Suceava timp de 3 zile.

Tomșa avea propriul tron de obținut. A devenit el însuși Domn până în 1564.

Sfârșitul tragic al primei universități. Schola Latina de la Cotnari – desființată imediat. Profesorii sași – fugiți în Polonia. Biblioteca – parțial distrusă, parțial dispărută.

Tipografia – niciodată finalizată. Tipografii germani – fugiți și ei. Toată moștenirea culturală occidentală – ștearsă.

Moldova s-a întors la slavonă bisericească ca limbă de cultură. Învățământul superior – dispărut pentru următoarele 3 secole.

Astăzi, când vizitezi Cotnari și vezi celebrele podgorii care produc vinurile albe românești de excepție, e aproape imposibil să ne imaginăm că aici, în acest târg moldovean, în 1562-1563, a funcționat prima formă de învățământ superior din spațiul românesc, cu profesori germani aduși din Wittenberg, cu predare în latină, cu studenți din 5 țări europene.

Iar când te gândești că un grec aventurier din Samos – Iacob Heraclide – a încercat în 2 ani de domnie să transforme Moldova ortodoxă într-un stat protestant cu universitate occidentală și că boierii l-au ucis exact pentru că reușea, înțelegi tragedia primei tentative de modernizare europeană a Moldovei.

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași – cea mai veche universitate modernă din România, fondată în 1860 – oficial își revendică originea istorică în Schola Latina de la Cotnari (cercetare academică sistematică din anii 2000). Continuitate intelectuală între 1563 și 1860 – 297 de ani de tăcere universitară în Moldova.