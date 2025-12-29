CÂND STATUL ÎȘI DECLARĂ CETĂȚENII „SUSPECȚI”, NU MAI VORBIM DE REFORMĂ, VORBIM DE ABUZ

Am citit afirmațiile ministrului Sănătății și reacțiile care le aplaudă. Sunt spectaculoase. Sunt sonore. Sunt indignate. Și sunt profund periculoase.

Hai să coborâm puțin sub zgomot și să vorbim serios.

Un certificat de handicap NU este un favor. Este un act administrativ individual, emis de stat, prin comisii oficiale, cu medici, funcționari, proceduri, dosare medicale, evaluări funcționale. Are prezumție de legalitate. Produce efecte juridice. Creează drepturi.

Dacă astăzi statul iese public și spune: „50% sunt fraudă” atunci statul face o autodenunțare.

Nu acuză cetățenii. Se acuză pe sine.

Dacă există fraudă, vinovații sunt cei care AU DAT certificatele. Medici. Comisii. Funcționari. Rețele administrative.

Nu omul care a primit un document oficial și a trăit ani de zile în baza lui.

Într-un stat de drept, nu inversezi vinovăția. Nu spui: „probabil ai furat, așa că îți luăm drepturile”. Spui: „dacă cineva a încălcat legea, îl anchetăm și îl pedepsim”.

Reevaluarea nu este o sancțiune colectivă. Reevaluarea este legală doar dacă: – există temei legal clar – există indicii concrete, individuale – există modificare reală a stării medicale – există procedură, apărare, control judiciar

Reevaluarea „în masă”, „pe suspiciune”, „pentru că așa spun cifrele” este ILEGALĂ. Și nu o spun emoțiile. O spune dreptul.

Când lovești în masă, nu prinzi frauda. Prinzi bolnavul real. Copilul cu paralizie cerebrală. Adultul cu scleroză multiplă. Pacientul oncologic cu metastaze. Părintele care nu mai poate munci și trăiește la limită.

Pe ei îi lovești primii. Frauda adevărată știe să se ascundă. Vulnerabilul nu.

Retorica „jackpotului” este cinică. 3300 lei nu este „câștig”. Este compensarea minimală pentru: – pierderea autonomiei – pierderea capacității de muncă – costuri medicale permanente – dependență de alții

Cine vede „șmecherie” aici n-a stat niciodată o noapte lângă un om cu handicap grav.

Cel mai grav lucru: discriminarea instituțională. Nu vezi campanii naționale de „reevaluare” pentru: – contracte publice – optimizări fiscale – evaziune mare – achiziții umflate

Le vezi doar aici. Pentru că e ușor. Pentru că sunt oameni fără voce.

Asta nu e curaj. E lovirea celui mai slab.

Dacă statul își permite azi să spună „probabil a fost fraudă”, mâine poate spune la fel despre: – pensii – titluri de proprietate – diplome – contracte

Și atunci securitatea juridică dispare. Pentru toți.

Adevărata reformă NU se face cu toporul. Se face cu: – anchete penale reale – răspundere individuală – instanța ca arbitru – criterii clare și transparente – protejarea celor vulnerabili

Restul este spectacol.

Un stat care își tratează cetățenii vulnerabili ca pe niște suspecți colectivi nu devine eficient. Devine periculos.

Aici nu e despre bani. E despre linia fină dintre stat de drept și stat arbitrar.