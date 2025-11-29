De prin dosare...

Noptea minții la biroul juridic al primăriei , în frunte cu șeful serviciului juridic, Nicolae Costache. Da, vă dau numele, că nu e secret, sunteți funcționar public , plătit să faceți treabă serioasă, nu să vă bateți joc de oameni.

Să scrii tu, ditai șeful de trib la juridic, că o ordonanță președințială (care ordonă măsuri provizorii, nu judecă fondul!!!) are autoritate de lucru judecat pe dosarul fondului cauzei nu poate însemna decât că ori nu te uiți pe ce scriu trepădușii din biroul juridic, ori te doare în cot de consecințele pe care le pot produce gafele voastre.

Sau poate e rea voință și bătaie de joc?