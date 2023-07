Atenţie, WIZZ AIR e o batjocură continuă, e o companie care ar trebui boicotată cu sârg!

Am folosit de curând, precum alți mulți români ghinioniști, serviciile lor pe ruta Leeds-București, constatând nereguli în șir, cum ar fi:

– Curse anulate sau întârziate fără explicații și fără scuze întemeiate. În cazul meu, cu privire la zborul dinspre Leeds spre București, am primit 4 (patru) notificări privind răzgândirea companiei privind ora decolării – ba o oră, ba alta, iar și iar!

– Aeronava a fost înlocuită și drept urmare, locurile au fost zăpăcite și comunicate ”pe picior”, la îmbarcare, generând un stres teribil bieților plătitori, care abia și-au găsit loc de a se așeza în avion. Am avut locuri plătite preferențial, care erau ocupate și care au fost eliberate după lungi parlamentări.