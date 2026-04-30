PSD vrea un stat capturat pă persoană juridică de tip omerta

Sebastian Lazaroiu Eu cred că ipoteza luidespre moțiunea anunțată de PSD și AUR este validă.

Pe scurt, spune așa: moțiunea este un bluff al PSD, menit să-i determine pe contestatarii lui Bolojan din PNL să se lepede de acesta. Astfel, PSD va putea începe negocierile pentru a reface coaliția de guvernare cu un PNL rămas fără Bolojan, iar noi vom fi mulțumiți că, iată, nu va exista un guvern PSD-AUR.

Am spus-o și acum câteva săptămâni, o reiau și acum: ceea ce face PSD se numește șantaj politic. Și face șantaj politic de luni și luni de zile.

Șantajează o țară întreagă doar ca să scape de Ilie Bolojan, nu doar de la Palatul Victoria, ci și pentru a forța demiterea acestuia din funcția de președinte al PNL.

Explic imediat.

Când PSD a luat decizia, total irațională, din 20 aprilie, de a ieși de la guvernare, avea cel mai probabil o serie de înțelegeri făcute cu o o parte dintre liderii PNL – cei care nu îl vor pe Bolojan – , mizând pe faptul că va obține rapid o șubrezire a lacestuia în propriul partid, unde spera că „gașca Thuma” va reuși îndepărtarea lui din funcția de prim-ministru.

Lucrul acesta nu s-a întâmplat, iar Bolojan a ieșit, pentru moment, întărit din această poveste, după ce partidul i-a declarat susținerea.

Doar că, pentru PSD, este clar că nu este suficient să îl îndepărteze pe Bolojan de la Palatul Victoria, ci îl vrea plecat și din fruntea PNL, unde și-ar dori să aibă un președinte-marionetă, așa cum a fost Nicolae Ciucă, care a făcut figurație și la Palatul Victoria, și în fruntea PNL, lăsând PSD să dețină puterea și să facă jocurile.

Cu o moțiune depusă și votată alături de AUR, PSD poate forța debarcarea lui Bolojan și din funcția de președinte al PNL și poate obține partidul-marionetă pe care și-l dorește.