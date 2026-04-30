O replică regală!

Replica serii a venit de la Regele Charles, aseară, la dineul de la Casa Albă, în fața lui Donald Trump.

După ce Trump spusese că, fără Statele Unite, europenii ar fi vorbit germană, Charles i-a răspuns elegant, cu acel umor britanic care taie fin, fără să ridice vocea:

„Într-adevăr, domnule președinte, ați comentat recent că, dacă nu ar fi fost Statele Unite, țările europene ar fi vorbit germană. Îndrăznesc să spun că, dacă nu am fi fost noi, voi ați fi vorbit franceză.”