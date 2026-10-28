Într-un interviu plătit pe bani grei, găzduit de The Daily Signal, Nicușor Dan momește armata americană cu costuri suplimentare, pentru a nu pleca din România. O prezență militară sporită a US Army pe flancul estic al NATO este benefică pentru toate părțile:

rușii se vor speria foarte tare de americani și vor șterge putina din Marea Neagră, în ciuda amorului fără perdea dintre Putin și Trump; grupările de infractori vor avea de unde fura pe mai departe motorina din rezervoarele vehiculelor militare din baza Mihail Kogălniceanu,

așa cum a procedat inginerul constructor Anatol Radu Stănescu, șeful unei bande formate din 7 hoți, care au subtilizat 6 tone de combustibil direct din baza americană; firma Global Defense Logistics unde sunt acționari frații Gabriel și Mihai Daraban, cel din urmă fiind președintele în exercițiu al Camerei de Comerț și Industrie,

va emite pe mai departe facturi fictive sau artificial umflate pentru serviciile de asistență la sol și suport portuar oferite navelor militare ale statelor NATO, inclusiv US Navy; va spăla banii obținuți ilegal din aceste supraevaluări destinate navelor militare

prin circuite financiare fictive pentru a li se pierde urma și pentru a se evita plata taxelor către statul român. În acest timp, fabrica de generali a MApN va dudui la turație maximă, pentru ca schema de funcții să poată fi umplută în barem normal și la foc automat.

Nicușor Dan este capabil să-i plătească pe soldații americani în regim de mercenari, doar ca MApN să nu se prăbușească și să fie nevoit să se apuce în sfârșit, de militărie. Noroc că o publicație precum The Daily Signal este trecută la categoria junk și aruncată direct la coș.

Dumnezeule, asta înseamnă că US Army va părăsi baza Kogălniceanu? Că generalii MApN vor fi obligați să muncească pentru a-și justifica gradele? Vrăjeală. Nicușor Dan a făcut deja toate diligențele pe lângă Macron, ca trupele americane să fie înlocuite de cele franceze, dacă va fi retras contingentul US.

Așa că, pe loc repaus. Alarma de luptă a încetat, inamicul s-a retras pe vechile amplasamente, iar de generali nu se va atinge nimeni. Marșul de întâpinare al Armatei Române, vă rog. Pentru onor, arm’!