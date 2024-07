Campionatul european de fotbal, Germania, 2024…

Am fost și noi acolo!

Am bătut Ucraina și ne-am mulțumit cu atât… I-am ridicat în slăvi pe băieți, le-am mulțumit pentru că au bătut o echipă pe care n-o am la suflet din mai multe motive și am intrat în zona speranțelor, adică am sperat într-o minune…

Minunea nu s-a produs.

Și nu s-a produs pentru că noi nu avem ambiția și dăruirea de sine așa cum o au cei ce știu că în viață nu este suficient să fii lăudat, este nevoie de muncă, de sacrificiu, de dăruire totală, de „moarte” pe teren…

Fițoșii noștri n-au în sufletele lor astfel de daruri, astfel de virtuți morale! Se mulțumesc mai mereu cu puțin, cu foarte puțin, uitând că, spre exemplu, olandezii au trimis în teren tot 11 jucători… Dar jucători profesioniști, oameni care și-au dat sufletul pentru Olanda! Mărunții noștri jucători, în frunte cu bietul Hagi (copilul rămas definitiv doar copilul lui Hagi și nimic mai mult),n-au ieșit la rampă, n-au înțeles mesajul uni public excepțional, mesajul unor oameni care și-au plătit cu sacrificii un bilet să-i vadă la muncă, la muncă în stilul „pe aici nu se trece”, muncă de „eroi”, nu la stat sub poalele unor „părelnici” de ocazie…

Eram în Spania și am primit această uriașă dezamăgire în direct, cum se spune, acolo printre cei ce mănâncă fotbalul pe pâine…

Singurul nostru mare câștig este Iordănescu. Omul m-a surprins cu mesajele lui deștepte, curate, chiar puternic patriotice, dar când n-ai materie primă, n-ai nici din ce să faci bici…

Încă odată, le mulțumesc pentru că au bătut Ucraina, dar este prea puțin…

Olanda era „hotarul” ce trebuia depășit, depășit cu orice preț… Dacă băteam Olanda, intram și noi în zona bună, în zona de mare interes a lumii fotbalistice…

Păcat! O simplă întâmplare frumoasă nu te saltă în zona adevăraților profesioniști!

Peste câteva ore voi privi încă un joc interesant al Spaniei. Spania trebuie să bată, are calitate, știe fotbal, are eroi de sacrificiu…

Franța nu ne-a arătat nimic, dar absolut nimic…

Dă, Doamne, să câștige Spania!