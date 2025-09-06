Ce-ai făcut, Paule!!??

Rușine istorică!! Echipa lui Lucescu nu mai bate pe nimeni!!

Bătrănelul de pe banca echipei naționale, Paul Lucescu, este preocupat, mai mult de a apăra interesele echipei infractorului penal din Pipera, decât de construirea unei echipe competitive

Naționala lui Paul Lucescu a pierdut cu „marea echipă” a Canadei!!

Paul Lucescu are 80 de ani. Unii, la vârsta asta, își plimbă nepoții prin parc sau citesc liniștiți ziarul în fața ceaiului de tei. Dar nu și domnul Lucescu. El încă e convins că poate ține pasul cu un sport în care jucătorii schimbă sistemul de joc, mai repede decât își schimbă el ochelarii de citit.

Paul Lucescu, antrenorul desemnat de Burleanu să conducă naționala, a fost ales mai degrabă pentru a intra în Cartea Recordurilor drept cel mai bătrân antrenor de echipă națională. La 80 de ani, încă crede că fotbalul se joacă cu aceleași strategii din anii ’80-’90.

Paul Lucescu, în realitate, este Mircea Lucescu, dar noi putem să-i spunem cum vrem!!

Un antrenor onorabil, care se respectă, își prezenta demisia după această rușine, dar nu și Mircea Lucescu, care, la vârsta lui, mâine uită că în seara asta ne-a bătut Canada cu 3-0!!