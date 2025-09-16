Costin Maleș

O legendă absolută a fotbalului din Galați, Costin și-a împărțit destinul între Dunărea și Oțelul, cluburile-simbol ale orașului de la malul Dunării. A crescut cu mingea la picior, purtând în suflet culorile locului, și a ajuns să fie unul dintre fotbaliștii pe care tribunele nu i-au uitat niciodată.

„Tatăl meu a fost cel care m-a îndreptat către fotbal”, spunea el cu modestie, amintindu-și de începuturile sale. Pasul spre Oțelul părea atunci o etapă firească, nicidecum un drum al întregii cariere. Dar destinul a ales pentru el, și bine a făcut: aici și-a trăit bucuriile, emoțiile și nopțile europene care aveau să-i marcheze viața.

Au existat momente în care putea să plece. La început nu a fost lăsat, mai târziu n-a mai vrut el. Oferta și tentațiile au rămas umbre, în timp ce realitatea frumoasă era în tricoul roș-alb-albastru. Cele mai puternice amintiri? Partidele din Cupa UEFA, experiențe care l-au făcut să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat fotbalul mare. Și un campionat în care Oțelul a terminat turul pe primul loc, dovada că visul putea fi atins.

Astăzi ne amintim de unul dintre VIP-urile echipei Oțelul din anii ’90, un om care a legat o viață întreagă de fotbalul gălățean.

Cine îl mai știe pe Costin…?