Pe 8 septembrie 1942, în Valea Voievozilor, se năștea Decebal Neagu. De mic, mingea îl chemase și el răspundea cu aceeași pasiune care avea să-i definească întreaga viață. La vârsta de opt ani, pășea în curtea miraculoasă a Metalului Târgoviște, iar de atunci, până în 1978, a rămas „captivul” fotbalului, dăruindu-i sportului toate energiile, toate visele. Junior fiind, făcea deja parte din echipa care, în 1961, obținea pentru prima dată promovarea în Divizia A.

Drumul său l-a purtat la Siderurgistul Galați, unde studentul „Puiu” Neagu devenea liderul echipei de pe Dunăre. În 1965, într-un meci nocturn pe stadionul „23 August” cu Rapid București, Neagu înscria ambele goluri ale victoriei 2-1, fascinând cei 80.000 de spectatori care nu încetau să se întrebe: „Cine este piticul acesta, zvârlugă?” Aceasta a fost partida în care Necula Răducanu, nevoit să joace ca portar de câmp, făcea un debut memorabil.

Talentul său a fost remarcat rapid: selecționat în lotul de tineret UEFA, a jucat în turneul final din Germania Federală și într-un turneu Euro-Asiatic, străbătând Paris, Nisa, Munchen, Belgrad, Budapesta, Sofia, Tirana, Varșovia, Teheran și Beirut. În urma acestui turneu, publicațiile din Galați îl porecleau „Pele al Galațiului”. Întors acasă cu diploma de inginer în mână, Decebal Neagu accepta oferta Universității Craiova, unde devenea pasatorul genial al lui Oblemenco, contribuind decisiv la performanțele echipei și la ascensiunea golgheterului.

Cariera sa continuă la CSM Reșița, unde îl susținea pe Dudu Georgescu, iar prin pasele sale perfecte făcea posibilă cucerirea trofeului „Gheata de Aur”. Totuși, în sufletul lui rămânea dorul Târgoviștei, orașul natal, unde nu jucase niciun meci în Divizia A după prima promovare din 1961. A revenit, ignorând vârsta, și după 16 ani de așteptare, în 1977, își împlinea visul: CS Târgoviște promova în Divizia A.

Pe 28 august 1977, într-un meci cu SC Bacău, „Puiu” Neagu bifa 100 de prezențe în prima divizie. La final, după încă zece meciuri, cu sufletul împăcat, predă tricoul mezinului de 17 ani, Isaia. Ziua de 29 iulie 1978 a rămas înscrisă în istoria târgovișteană: un meci festiv între CS Târgoviște și Dinamo, flori, lacrimi și aplauze. În cuvintele ziaristului Lucian Grigorescu: „A fost liderul fotbaliștilor, adulatul tribunelor din Galați, Craiova sau Reșița, dar cele mai calde aplauze le-a cules aici, în Valea Voievozilor, acolo unde s-a născut.”