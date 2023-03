Zece este cel mai mare număr dintr-o echipă. De fotbal!

Câteodată, cu doi cinciari câştigi. Şi Marea Steaua Bucureşti şi Marele Oţelul Galaţi au câştigat când au pariat pe cinci. Doi de cinci, fac zece. Zece este numărul celui mai valoros jucător dintr-o echipă. Dar ei doi…?

Cine nu îi recunoaşte este … Mă scuzaţi! La stânga, Capitanul Valentin Ştefan, numărul 5 al Oţelului Galaţi. La dreapta sa, Marele Tudorel Stoica, numărul 5 şi Căpitanul Marii Stelei Bucureşti. Da, spuneam la început, că 5 plus 5 fac zece. Dar nici un fotbalist cu numărul zece pe spate nu îi va ajunge pe cei doi. Iartă-mă Gheorghe Hagi, iartă-mă Roberto Baggio (tocmai am văzut filmul cu tine pe Netflix).

Cu riscul că mă repet, fără sacrificii nu există victorii. Mă mândresc că vorbesc despre doi gălăţeni. Dacă era Tudorel Stoica la Sevillia. când am câştigat cu Barcelona Cupa Campionilor Europeni şi Borcea a aruncat televizorul pe geam, cred că era altfel. Campionii sunt printre noi. Trebuie doar să avem ochi să-i vedem şi urechi să-i ascultam. Mă bucur să scriu despre frumoşii sportivi gălăţeni,

În rest, totul e tăcere!